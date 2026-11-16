Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu: În ceea ce priveşte combaterea corupţiei, suntem la un nivel liniar

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, duminică seară, că Raportul de ţară al Comisiei Europene privind statul de drept arată că suntem la un nivel liniar în combaterea corupţiei, chiar dacă percepţia publică este că se stagnează. Ministrul a afirmat că nu există toleranţă faţă de corupţie, dar a precizat că ar trebui mai multă fermitate.

„Este foarte importantă percepţia publicului, însă foarte importanţi sunt indicatorii obiectivi. De exemplu, Raportul de ţară privind statul de drept pentru România 2026, realizat de Comisia Europeană, spune că, în ceea ce priveşte combaterea corupţiei, suntem la un nivel liniar. N-am scăzut. Nu există niciun fel de regres”, a declarat Radu Marinescu, duminică seară, la TVR Info.

Potrivit ministrului, în raportul Comisiei Europene se precizează că sunt probleme privind combaterea corupţiei în mediul judiciar.

„Unde sunt probleme, spune raportul Comisiei Europene, este în sfera combaterii corupţiei în mediul judiciar. Este reală această chestiune şi trebuie să întărim mecanismul de combatere prin mai mulţi procurori, ceea ce încercăm să facem în momentul de faţă, adică să aducem mai multe resurse pe coordonata respectivă”, a declarat Marinescu.

Radu Marinescu a subliniat şi că lupta împotriva corupţiei a fost inclusă în Strategia Naţională de Apărare a Ţării.

„Am consolidat instrumentele existente, DNA-ul a crescut în ceea ce priveşte numărul de procurori, resurse alocate, deci am întărit această componentă. Acum am pus în transparenţă Strategia Naţională 2026-2030 Anticorupţie a României (…) Avem instrumente performante care ne permit să combatem acest fenomen al corupţiei. Din punctul meu de vedere, toleranţa faţă de acest fenomen nu există şi trebuie cât mai multă fermitate în această direcţie”, a declarat Marinescu.

Radu Marinescu s-a referit şi la propunerea ca DNA să preia anchetarea magistraţilor suspectaţi de fapte de corupţie.

„A existat o discuţie publică destul de aprinsă legată de un anumit context istoric şi anumite situaţii de investigare a magistraţilor de către DNA. (…) A existat această percepţie publică destul de puternică în sensul că un actor judiciar foarte însemnat, DNA-ul, în egală măsură devine şi un instrument judiciar care anchetează judecătorul, care la rândul său soluţionează cauzele. Din punctul meu de vedere, este total contraproductiv să tot plimbăm această competenţă de la o instituţie la alta. Ce trebuie să facem este ca, pe instrumentul existent, să alocăm toate resursele necesare ca el să funcţioneze”, a adăugat ministrul.

El a menţionat că este interesat ca „orice formă de infracţionalitate, de corupţie, dacă discutăm de corupţie, să fie anchetată corespunzător, deplin, iar realitatea să fie stabilită”.

„Ancheta, bineînţeles, nu o face sistemul executiv, o fac magistraţii, dar trebuie să întărim acea componentă, acea structură, că vorbim de DNA, că vorbim de o secţie specială, cu suficienţi procurori, poliţişti, instrumente, tot ce au nevoie ca să verifice situaţiile respective”, a explicat ministrul.

Radu Marinescu a subliniat că mai degrabă ar întări o structură existentă.

„Eu cred că soluţia nu stă în a discuta la nesfârşit despre transferul de competenţe între diferite structuri, pentru că tot transferând nu faci decât să muţi dosare şi să nu le rezolvi. Haideţi să întărim o structură existentă, să-i dăm toate resursele şi pe urmă să o evaluăm şi să vedem ce rezultate a produs”, a mai spus ministrul Justiţiei.