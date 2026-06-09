Predoiu: Crima organizată lucrează integrat; răspunsul instituțiilor trebuie să fie în aceeași manieră

Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat, iar răspunsul instituțiilor de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră: integrat, organizat, bazat pe cooperare extinsă și aprofundată, a declarat, luni, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la o conferință bilaterală română-americană, care are loc la Constanța în perioada 8-10 iunie.

În cadrul lucrărilor, Predoiu a subliniat că dimensiunea de securitate a Parteneriatului Strategic româno-american trebuie dublată de forme concrete de cooperare operațională.

Ministrul a atras atenția asupra caracterului tot mai global al fenomenului: ‘Crima organizată a devenit un actor global, cu multiple rețele integrate, care acționează în forme diverse și reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa societăților democratice’.

În ceea ce privește cadrul bilateral, Predoiu a subliniat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat și prin acțiuni concrete.

‘Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este extrem de important pentru România nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și al combaterii criminalității’, a accentuat Predoiu.

Ministrul Cătălin Predoiu, procurorul general Cristina Chiriac și procurorul-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron, au deschis luni, la Constanța, conferința bilaterală ‘Strengthening U.S.-Romanian Transnational Cooperation on Combating Organized Crime’, organizată de U.S. Department of Justice, în prezența ofițerilor specializați ai Poliției Române și a reprezentanților FBI, DEA și Secret Service acreditați în România.

Din partea organizatorului, Departamentul de Justiție al SUA, evenimentul a fost deschis de John Hanley, consilier juridic rezident al Biroului de Dezvoltare Profesională, Asistență și Instruire a Procurorilor din Străinătate, din cadrul Departamentului de Justiție.

Din partea română, la ceremonia de deschidere au mai luat parte chestorul Vasile Costea, inspector general adjunct al Poliției Române, și comisarul-șef Daniel Filip, director adjunct al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Evenimentul se înscrie în angajamentele asumate în cadrul vizitei oficiale efectuate de ministrul Predoiu la Washington în februarie, în urma căreia România și Statele Unite au convenit intensificarea cooperării bilaterale în domeniul aplicării legii.