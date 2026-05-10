Radu Marinescu salută inițiativa Administrației Prezidențiale privind utilizarea AI în justiție

Fostul ministru al Justiției Radu Marinescu salută interesul Administrației Prezidențiale pentru utilizarea tehnologiei în justiție.

‘Când am venit în Ministerul Justiției am susținut ferm necesitatea ca digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale să fie între soluțiile viitorului pentru celeritate, eficientă, calitate și modernizare în actul de justiție și în toată activitatea instituțională din sfera de competență a ministerului. Am accelerat procedurile privind obiectivele PNRR ale digitalizării justiției și am deschis calea pentru proiectele de inteligență artificială. Salut inițiativa Administrației Prezidențiale și interesul acesteia pentru progresul justiției prin utilizarea tehnologiei moderne’, transmite ministrul, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Administrația Prezidențială a anunțat sâmbătă că România lansează primul cadru național de cooperare privind inteligența artificială în sistemul judiciar.

Potrivit sursei citate, pentru prima dată, toate instituțiile sistemului judiciar românesc s-au reunit la invitația președintelui Nicușor Dan, alături de reprezentanți europeni, cercetători și parteneri din mediul privat, pentru a stabili principiile integrării responsabile a inteligenței artificiale în actul de justiție.

‘Prima ediție a Forumului ‘Just.AI – Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar’ a marcat debutul unui demers strategic de durată, dedicat modului în care noile tehnologii pot sprijini funcționarea justiției fără a afecta valorile fundamentale ale statului de drept. Forumul, parte a proiectului ‘Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni’, a reunit reprezentanți ai tuturor instituțiilor din sistemul judiciar – instanțe, parchete, organe de cercetare penală, alături de mediul academic și de cercetare, sectorul tehnologic, profesiile juridice și experți internaționali implicați în dezvoltarea și reglementarea tehnologiilor de inteligență artificială’, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.