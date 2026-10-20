Neagu (BNR): Riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate în Europa

Riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate în Europa, pe fondul nivelului mare de îndatorare al unor state și al intensificării atacurilor cibernetice, iar în România este importantă continuarea consolidării fiscal-bugetare, a declarat marți Florian Neagu, director în cadrul Direcției de Stabilitate Financiară la Banca Națională a României (BNR), la cea de-a 21-a ediție a Conferinței de risc de țară, organizată de Coface România.

‘Cred că mesajul principal pe care îl captăm din analizele făcute la nivel global și european este că riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate, și în Europa chiar sunt în creștere. Din tipologia de riscuri care ne afectează și pe noi la nivel global aș menționa două. Primul este nivelul foarte mare de îndatorare al multor țări și avem exemple și în Europa de țări chiar foarte dezvoltate care au ajuns cu un nivel de îndatorare guvernamentală mai mare decât l-au avut după al II-lea Război Mondial și aceste țări nu mai au aproape niciun spațiu de reacție dacă mai apare încă o evoluție nefavorabilă. Mai mult decât atât, ratele de dobândă cu care se finanțează aceste obligații guvernamentale și, mai departe, cu care se vor finanța cei din sectorul real sunt semnificativ mai mari decât ritmul de creștere economică, ceea ce înseamnă că ne vom aștepta, scenariul de bază este ca nivelul datoriilor să crească. Asta, din nou, cere destul de multă prudență, pentru că generează multe vulnerabilități. Al doilea risc, care, la fel, e bine să-l monitorizăm și noi, este cel cibernetic, pentru că, uitându-ne la ce se întâmplă la nivel global, atacurile cibernetice atât asupra firmelor private, cât și asupra instituțiilor statului au devenit atât de sofisticate și presupun atât de mulți bani în spate, încât cel mai probabil multe dintre ele au actori statali în spate și pot genera efecte semnificative. De aceea, e un mesaj care pledează pentru consolidarea capacităților de apărare contra acestor noi riscuri’, a afirmat Florian Neagu.

În ceea ce privește România, oficialul BNR a evidențiat riscurile geopolitice, care se transmit inclusiv prin prețurile energiei și randamentele financiare, precum și dezechilibrele macroeconomice.

‘La nivelul României, două riscuri semnificative pentru stabilitatea financiară. Primul este cel geopolitic și vedem că ne afectează destul de tare, că este pe canalul energiei sau pe canalul randamentelor, întrucât investitorii caută locații ceva mai sigure. Și al doilea risc este cel legat de dezechilibrele macroeconomice, care sunt într-o atenuare față de anul anterior și este foarte important ca această tendință de consolidare fiscală să se păstreze. Astfel, cumulând mesajele pe care le vedem și pe plan internațional și pe plan local, cred că mesajul ar fi pentru firme să profite de perioade de respiro pentru a-și pune cât mai bine bilanțurile în ordine. Chiar venind aici, am făcut un exercițiu care mi s-a părut foarte, foarte drăguț și anume am luat toate firmele care au activat în economia României în ultimii 30 de ani, bob cu bob, și vreau să vă zic că foarte puține au reușit să își țină situația financiară în regulă’, a declarat Florian Neagu.

Potrivit acestuia, în sectorul bancar, indicatorii de sănătate financiară din România sunt, în medie, mai buni decât media Uniunii Europene.

‘Uitându-ne la indicatorii de sănătate ai sectorului bancar, în medie, zic în medie pentru că media de multe ori ascunde și situații extreme, ca tot timpul, în medie, sănătatea sectorului bancar românesc este mai bună decât media Uniunii Europene. Prin urmare, ne așteptăm ca sectorul bancar să rămână parte a soluției și să poată să susțină finanțarea și a economiei reale și a nevoilor guvernamentale, dacă este lăsat să își desfășoare această menire’, a mai spus Florian Neagu.