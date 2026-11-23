Rata inflației ar urma să ajungă la 7,4% la sfârșitul acestui an, pe fondul majorării prețurilor produselor energetice, în timp ce pentru finalul anului 2027 este estimată o scădere la 3,7%, a declarat luni viceguvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Cosmin Marinescu, la un eveniment de specialitate.

‘În acest an, am revizuit prognoza de inflație de mai multe ori, doar în sens ascendent, dată fiind creșterea prețurilor produselor energetice. Ne așteptăm la o reintensificare a inflației pe final de an, până la 7,4%. În 2027, în paralel cu acțiunea deficitului de cerere, sunt premise ca inflația să coboare spre sfârșitul anului la 3,7%, așa arată estimările noastre, adică în preajma țintei’, a afirmat Marinescu, la cea de-a VII-a ediție a conferinței ROINVEST, organizată de News.ro.

Acesta a subliniat că România se confruntă cu provocarea reducerii inflației, concomitent cu reluarea creșterii economice.

‘Pentru România, provocările momentului provin din suprapunerea a două necesități: revenirea fermă și durabilă pe culoarul dezinflației, pe de o parte, și reluarea sustenabilă a creșterii economice, pe de altă parte, depășind, cert, riscurile recesioniste. Politica monetară este mai eficientă atunci când Banca Națională generează încredere în ceea ce privește calitatea deciziei și capacitatea de a reduce inflația, asigurând stabilitatea prețurilor’, a explicat viceguvernatorul BNR.

Oficialul băncii centrale a prezentat și o comparație regională privind eficiența politicii de țintire a inflației.

‘Din acest motiv, este important să ne referim, totuși, și la aspecte care nu ne sunt neapărat favorabile. Poate că este instructiv să menționez un bilanț elementar, din perspectivă regională, al eficienței politicii monetare. În România, în cei 21 de ani de la adoptarea politicii de țintire a inflației, în 12 ani inflația a rămas deasupra țintei. Comparativ, inflația s-a plasat deasupra țintei în doar cinci ani în Cehia, în șase ani în Polonia și în zece ani în Ungaria’, a precizat Cosmin Marinescu.

În acest context, el a atras atenția asupra contribuției politicilor fiscal-bugetare la menținerea inflației ridicate.

‘Știm deja de mult timp că România are cea mai amplă, neplăcută și, din păcate, dureroasă tradiție inflaționistă din regiune și, de fapt, din întreaga Uniune Europeană. Însă politica monetară nu poate fi sistematic vinovatul de serviciu. Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte, care împovărează societatea’, a adăugat viceguvernatorul BNR.