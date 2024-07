NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS 2024 anunță câștigătorii

Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards, cel mai mare eveniment dedicat artiștilor preferați ai copiilor din lumea întreagă, revine cu lista câștigătorilor după nominalizări. Cu ocazia a 25 de ani împliniți de SpongeBob SquarePants, evenimentul de pe 13 iulie i-a adus în fața fanilor pe cei mai cunoscuți artiști ai momentului, prin intermediul efectelor speciale și realității augmentate. Printre vedetele care și-au făcut astfel apariția se numără: Timothée Chalamet, Billie Eilish, Henry Golding, Post Malone, Olivia Rodrigo, Margot Robbie, Jack Black, Adam Sandler și mulți alții.

Evenimentul a fost găzduit de îndrăgitele personaje SpongeBob SquarePants (cu vocea lui Tom Kenny) și Patrick Star (cu vocea lui Bill Fagerbakke). Evenimentul a inclus un număr de deschidere energic cu Paul Russell și o performanță de la The Kid LAROI, culminând cu un epic „sliming.” Serena Williams a fost onorată cu premiul Legend Gold Blimp pentru cariera sa remarcabilă.

De asemenea, publicul a fost încântat de un teaser exclusiv din filmul animat Transformers One, prezentat de Chris Hemsworth și colegii săi, și de momente surpriză, precum sliming-ul lui Henry Golding și dezvăluirea lui Jack Black care a obținut premiul pentru Cel mai bun rol negativ. Premiul inaugural Nickelodeon Our World a fost acordat la 14 laureați, aleși de coaliția de parteneri Nickelodeon Our World.

Câștigătorii Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards 2024 sunt:

TELEVIZIUNE:

CEA MAI BUNĂ EMISIUNE PENTRU COPII

Percy Jackson and the Olympians

CEA MAI BUNĂ EMISIUNE PENTRU FAMILIE

Young Sheldon

CEL MAI BUN REALITY SHOW

America’s Got Talent

CEL MAI BUN SHOW DE DESENE ANIMATE

SpongeBob SquarePants

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ (COPII)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

CEL MAI BUN ACTOR (COPII)

Walker Scobell (Percy Jackson, Percy Jackson and the Olympians)

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ (FAMILIE)

Miranda Cosgrove (Carly, iCarly)

CEL MAI BUN ACTOR (FAMILIE)

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

FILM:

CEL MAI BUN FILM

Barbie

CEL MAI BUN ACTOR DE FILM

Timothée Chalamet (Willy Wonka, Wonka)

CEA MAI BUNĂ ACTRIȚĂ DE FILM

Margot Robbie (Barbie, Barbie)

CEL MAI BUN FILM ANIMAT

Spider-Man: Across the Spider-Verse

CEA MAI BUNĂ VOCE MASCULINĂ ÎNTR-UN FILM ANIMAT

Adam Sandler (Leo, Leo)

CEA MAI BUNĂ VOCE FEMININĂ ÎNTR-UN FILM ANIMAT

Anna Kendrick (Poppy, Trolls Band Together)

CEL MAI BUN ROL NEGATIV

Jack Black (Bowser, The Super Mario Bros. Movie)

MUZICĂ:

CEA MAI BUNĂ CÂNTĂREAȚĂ

Taylor Swift

CEL MAI BUN CÂNTĂREȚ

Post Malone

CEA MAI BUNĂ TRUPĂ

Imagine Dragons

CEL MAI BUN CÂNTEC

„What Was I Made For?” – Billie Eilish

CEA MAI BUNĂ COLABORARE MUZICALĂ

„Barbie World” – Nicki Minaj și Ice Spice cu Aqua

CEL MAI BUN DEBUT

Reneé Rapp

CEL MAI BUN ALBUM

„GUTS” – Olivia Rodrigo

CEL MAI BUN ARTIST LA NIVEL GLOBAL

America de Nord: Taylor Swift

CEL MAI BUN TURNEU

Taylor Swift: The Eras Tour

CEL MAI POPULAR CÂNTEC

„Espresso” – Sabrina Carpenter

ALTE CATEGORII:

CEL MAI BUN CREATOR DE CONȚINUT

MrBeast

CEA MAI BUNĂ CREATOARE DE CONȚINUT

Lexi Rivera

CEL MAI BUN GAMER

Kai Cenat

CEL MAI ÎNDRĂGIT MUZICIAN DIN SOCIAL MEDIA

Bella Poarch

CEA MAI ÎNDRĂGITĂ FAMILIE DE PE SOCIAL MEDIA

Jordan Matter/Salish Matter

CEA MAI BUNĂ SPORTIVĂ

Simone Biles

CEL MAI BUN SPORTIV

Travis Kelce

JOCUL VIDEO PREFERAT

Roblox

Despre Nickelodeon

Nickelodeon, ajuns la 45 de ani de activitate, este marca de divertisment numărul unu pentru copii. Nickelodeon a dezvoltat un business variat la nivel global, punând copiii pe primul loc în toate activitățile. Brandul include programare și producție de televiziune în Statele Unite și în întreaga lume, produse, experiențe digitale, bazate pe locație și filme de lung metraj. Pentru mai multe informații, accesați http://www.nickpress.com. Nickelodeon și toate titlurile, personajele și logo-urile aferente sunt mărci comerciale ale Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA).