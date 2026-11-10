Niculescu: Evaluarea Guvernului, a miniștrilor și a mea, este permanentă

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat marți că evaluarea Guvernului, a miniștrilor și a sa, este una permanentă, subliniind că în fiecare ședință de executiv au loc discuții privitor la activitatea curentă și la ce poate fi îmbunătățit.

El a răspuns astfel întrebat dacă are o intenție o evaluare care să ducă la remanierea unor miniștri până la Crăciun, având în vedere afirmațiile din partea unor reprezentanți ai PSD potrivit cărora vor fi miniștri remaniați până la acea dată.

‘Cred că evaluarea Guvernului, a miniștrilor, a mea, este permanentă și primii care o fac sunteți dumneavoastră. Deci eu am impresia că zi de zi sau oră de oră suntem evaluați. Și în fiecare ședință de guvern discutăm despre ce facem și despre ce am putea face mai bine. Guvernul acesta tocmai împlinește astăzi trei săptămâni, prefer să mă gândesc la ce avem de construit’, a afirmat Luca Niculescu.

Premierul a participat marți la deschiderea GoTech World 2026, eveniment B2B dedicat soluțiilor IT și digitale din Europa Centrală și de Est ajuns la cea de-a 15 ediție.