Nicușor Dan: Dacă nu se ajunge la un acord pe cadrul financiar multianual vor exista niște măsuri tranzitorii

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, la Bruxelles, că în cazul în care nu se va ajunge la un acord pentru cadrul financiar multianual al UE, vor exista niște măsuri tranzitorii astfel încât plățile directe către fermieri să nu fie întrerupte.

Nicușor Dan a fost întrebat, la finalul Consiliului European, dacă este posibil ca din cauza blocajului cu privire la negocierile pentru cadrul financiar multianual să existe consecințe asupra veniturilor fermierilor români.

‘În cel mai rău caz, în cazul în care nu se ajunge la un acord, vor exista niște măsuri tranzitorii, astfel încât plățile directe să nu fie întrerupte. Nu există această posibilitate ca deodată… Așa cum România n-a avut buget în 2026 până în martie sau aprilie, nu mai țin minte, asta nu înseamnă că lucrurile n-au funcționat în România. Eu cred că nu a existat o așteptare să ajungem la un acord pe cifre. A fost ieri o discuție foarte deschisă. (…) Tot timpul a existat dezbaterea asta. Cred că în urma discuțiilor de ieri se vede o cale de ieșire în privința acestor noi resurse ale Uniunii și foarte importante nu sunt discuțiile din Consilii, cum a fost cea de ieri, ci discuțiile reprezentanților țărilor aici, pe toate aceste chestiuni tehnice, pentru că sunt foarte mulți oameni implicați’, a răspuns șeful statului.