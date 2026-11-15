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ONRC: 12.957 de firme și-au suspendat activitatea în primele nouă luni din 2026

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inchidere afacere

Numărul firmelor care și-au suspendat activitatea în primele nouă luni din acest an a fost de 12.957, în scădere cu 12,68% comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe companii care și-au suspendat activitatea au fost din București, respectiv 1.606 (număr în scădere cu 11,61% față de perioada ianuarie-septembrie 2025), urmat de județele Cluj, cu 883 de firme suspendate (-14,85%), Iași, cu 649 (-8,2%), Bihor, cu 633 (-1,09%), Brașov cu 559 (-8,81%), Timiș, cu 534 (-4,98%), Maramureș, cu 491 (+22,75%), Sibiu, cu 488 (-6,15%) și Neamț, cu 481 (-19,7%).

La polul opus, cele mai puține suspendări de activitate au fost consemnate în județele Ialomița, respectiv 61 (-27,38% față de primele nouă luni din 2025), Giurgiu (71, -36,79%), Tulcea (75, -25,74%), Covasna (77, -23,76%), Brăila (92, -23,97%), Teleorman (106, +23,26%) și Vrancea (106, -35,37%).

Potrivit sursei citate, cele mai mari creșteri ale numărului de suspendări ale activității s-au raportat în județele Caraș-Severin (+54,55%), Maramureș (+36,64%) și Teleorman (+22,95%), în timp ce scăderile cele mai semnificative au fost înregistrate în județele Giurgiu (-41,56%), Vrancea (-35,34%) și Tulcea (-29,17%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, respectiv 1.672 (+25,43%), alte activități de servicii 1.067 (+25,43%) și activități profesionale, științifice și tehnice 904 (+61,14%).

În septembrie 2026, au fost consemnate 845 suspendări de activitate, cele mai multe în București (100) și în județele Cluj (47), Sibiu (43), Constanța (42), Bihor (39) și Brașov (38).

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