Valoarea tranzacțiilor globale de fuziuni și achiziții (M&A) a crescut cu 15% în primele opt luni din 2026, depășind cu 11% media ultimilor zece ani, în timp ce Europa a înregistrat un avans de 57%, peste media globală, relevă M&A Report 2026, realizat de Boston Consulting Group (BCG).

Analiza se bazează pe datele LSEG, precum și pe indicele BCG privind sentimentul pieței M&A și pe platforma M&A Explorer, instrumente care evaluează perspectivele pe termen scurt și evoluția pieței de fuziuni și achiziții.

Conform cercetării, numărul mega-tranzacțiilor, evaluate la peste 10 miliarde de dolari, a ajuns la 37, față de 24 în aceeași perioadă din 2025.

În Europa, valoarea tranzacțiilor a crescut cu 57%, în timp ce numărul acestora a scăzut cu 14%, indicând o redresare concentrată în segmentul operațiunilor de valoare ridicată. Sentimentul investitorilor europeni a ajuns la 100 de puncte, egalând media istorică pe termen lung și depășind nivelul global de 83 de puncte, precum și nivelul din Americi, de 73 de puncte.

Pregătirea activelor pentru tranzacționare, diferențele de evaluare și dificultățile de execuție rămân principalele obstacole în calea unei redresări mai ample a pieței.

La nivelul principalelor piețe europene, Germania s-a remarcat printr-o creștere de aproximativ 122% a valorii tranzacțiilor, în timp ce regiunea nordică a Europei a consemnat un avans de 74%. În Marea Britanie, valoarea operațiunilor a ajuns la 235,3 miliarde de dolari, aproape dublu față de aceeași perioadă din 2025, reprezentând 37% din totalul european. Franța a înregistrat tranzacții în valoare de 80,7 miliarde de dolari, în timp ce Italia a avut o evoluție diferită, cu o creștere a numărului de operațiuni, dar o scădere de 26% a valorii cumulate a acestora, se menționează într-un comunicat al BCG.

În ansamblu, BCG estimează că perspectivele pieței europene rămân moderat pozitive. Consolidarea strategică, restructurarea portofoliilor de afaceri, digitalizarea, investițiile în inteligență artificială și tranziția energetică ar urma să susțină activitatea tranzacțională în perioada următoare.

Totodată, bilanțurile corporative solide și disponibilitatea capitalului fondurilor de private equity oferă premise favorabile pentru continuarea tranzacțiilor.

Diferențele dintre segmentele pieței sunt evidente și în funcție de valoarea operațiunilor. Tranzacțiile evaluate la cel puțin un miliard de dolari depășesc nivelurile istorice, în timp ce operațiunile de dimensiuni mai mici, în special cele care vizează companii cu capitalizare mică și medie, rămân sub nivelurile normale.

Potrivit BCG, disponibilitatea capitalului și apetitul strategic pentru achiziții nu reprezintă principalele probleme ale pieței. Dificultățile apar mai ales în etapa de execuție, unde pregătirea activelor pentru vânzare, diferențele dintre evaluările cumpărătorilor și vânzătorilor, reziliența finanțării, capacitatea organizațională și obținerea aprobărilor de reglementare pot determina dacă o tranzacție va fi sau nu finalizată.

”Capitalul și apetitul strategic pentru tranzacții există. Blocajul s-a mutat însă în zona execuției: identificarea activelor pregătite pentru tranzacționare, reducerea diferențelor de evaluare și depășirea obstacolelor operaționale și de reglementare necesare pentru finalizarea tranzacțiilor. Până când mai multe tranzacții nu vor reuși să treacă aceste teste, redresarea va rămâne concentrată în segmentul superior al pieței”, a declarat Jens Kengelbach, lider global al departamentului de Fuziuni și Achiziții din cadrul BCG și coautor al raportului, citat în comunicat.

Indicele BCG privind sentimentul pieței M&A a crescut la 83 de puncte în primele opt luni ale anului, față de 79 de puncte la începutul lui 2026, dar rămâne sub media istorică de 100 de puncte. Evoluția diferă semnificativ între sectoare. Cele mai favorabile perspective se înregistrează în serviciile financiare și sectorul imobiliar (108 puncte), sănătate (100) și energie (96). În schimb, industria (66), bunurile de consum (64) și tehnologia (52) se situează sub media pieței.

Este de remarcat faptul că sentimentul mai slab din tehnologie și bunuri de consum coexistă cu o creștere a valorii tranzacțiilor în aceste domenii. Sectorul tehnologiei, media și telecomunicațiilor a rămas cel mai important din perspectiva valorii cumulate a operațiunilor, cu un avans anual de 11%, în timp ce valoarea tranzacțiilor din bunurile de consum a crescut cu 20%.

Studiul arată că Inteligența artificială (AI) joacă un rol dublu în actualul ciclu al pieței M&A. Pe de o parte, stimulează investițiile și activitatea de tranzacționare în segmentele cu potențial ridicat de dezvoltare. Pe de altă parte, generează incertitudini privind sustenabilitatea modelelor de afaceri, a fluxurilor de venituri și a poziționării competitive în alte segmente, ceea ce face ca unele active să fie mai dificil de evaluat și tranzacționat.

Raportul evidențiază și alte tendințe care vor influența piața în perioada următoare. Riscurile de reglementare se transformă, verificările privind securitatea națională, investițiile străine și subvențiile externe având o influență tot mai mare asupra condițiilor și calendarului tranzacțiilor. În

același timp, reconfigurarea portofoliilor corporative prin cesionări de active, separări ale unor divizii și ieșiri ale fondurilor de private equity din investiții ar putea crește oferta de active pregătite pentru tranzacționare.

De asemenea, structurile alternative, precum investițiile minoritare, societățile mixte (joint ventures), achizițiile etapizate și plățile condiționate de performanță (earn-outs), pot facilita finalizarea unor tranzacții prin distribuirea riscurilor legate de evaluare, tehnologie și reglementare.

”Inteligența artificială influențează piața în două moduri simultan. Este atât un motiv pentru intensificarea tranzacțiilor, cât și un factor care face ca unele dintre acestea să fie mai dificil de finalizat. Companiile care vor obține cele mai bune rezultate vor fi, cel mai probabil, cele care au reușit să stabilească în mod concret care dintre aceste două realități se aplică activului pe care îl analizează”, a declarat Daniel Friedman, lider global al departamentului de Tranzacții și Integrări din cadrul BCG și coautor al raportului.