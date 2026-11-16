ONRC: 61.181 firme radiate în primele nouă luni din 2026

Un număr de 61.181 de firme au fost radiate la nivel național, în primele nouă luni din 2026, cu 2,2% mai puține față de perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în București, respectiv 11.208 (număr în creștere cu 0,22% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2025), și în județele Cluj (3.147, -0,44%), Timiș (2.559, +8,34%), Bihor (2.508, -0,67%), Constanța (2.461, -1,40%), Ilfov (2.552, +7,07%), Iași (2.326, +1,97%) și Brașov (1.939, -1,17%).

La polul opus, cele mai puține operațiuni de radiere au fost consemnate în județele: Ialomița (392, în creștere cu 5,66% față de primele nouă luni din 2025), Giurgiu (424, -15,54%), Mehedinți (445, -20,96%), Teleorman (448, -15,95%), Covasna (449, -7,23%) și Călărași (485, +20,05%).

Potrivit sursei citate, creșteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Gorj (+20,80%), Călărași (+20,05%) și Galați (+19,87%), în timp ce scăderile cele mai importante au fost raportate în Olt (-31,57%), Vrancea (- 24,79%) și Mehedinți (-20,96%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 11.577 (-18,03%, raportat la ianuarie – septembrie 2025), Construcții – 4.478 (-11,87%) și activități profesionale, științifice și tehnice -4.342 (-17,01%).

În septembrie 2026, au fost consemnate 3.909 radieri de firme, cele mai multe în București (747) și în județele Cluj (203), Ilfov (173), Iași (161), Constanța (160) și Timiș (131).