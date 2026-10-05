OPEC+ menţine neschimbate ţintele de producţie a petrolului pentru noiembrie

OPEC+ a decis duminică să menţină neschimbate ţintele de producţie a petrolului pentru luna noiembrie, în conformitate cu aşteptările pieţei, în condiţiile în care noi ajustări ale politicii de producţie sunt puţin probabile înainte de anul viitor, transmite Reuters, citată de CNBC.

Decizia a fost luată în cadrul unei scurte reuniuni online de şapte membri importanţi ai grupului format din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi, inclusiv Rusia. Cele şapte state sunt Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan şi Oman.

Producătorii OPEC+ din Golf continuă să extragă cantităţi mult sub ţintele stabilite, în contextul perturbării exporturilor provocate de războiul americano-israelian cu Iranul. Exporturile s-au situat în ultimele luni la numai 60%-80% din nivelurile normale.

”Grupul celor şapte membri OPEC+ şi-a menţinut plafoanele de producţie neschimbate, în conformitate cu aşteptările pieţei. Cu toate acestea, în pofida creşterii fluxurilor prin Strâmtoarea Hormuz, nivelurile producţiei rămân mult sub cote”, a declarat Giovanni Staunovo, analist UBS. „În consecinţă, piaţa petrolului rămâne tensionată.”

Cei şapte producători au extras în august aproximativ 25 de milioane de barili pe zi, cu 630.000 de barili pe zi mai mult decât în iulie, dar cu aproximativ 5 milioane de barili pe zi sub nivelurile înregistrate înainte de război, în februarie, potrivit datelor OPEC.

OPEC+ a majorat ţintele de producţie în mare parte din 2026, după mai mulţi ani de reduceri, însă o mare parte a creşterilor a rămas doar pe hârtie din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Grupul menţine încă reduceri de aproximativ 2 milioane de barili pe zi, care vizează majoritatea membrilor.

Războiul cu Iranul a întârziat şi evaluarea capacităţilor de producţie ale membrilor OPEC+, esenţială pentru stabilirea cotelor pentru 2027, deoarece conflictul a amplificat incertitudinile privind potenţialul viitor de producţie. Surse din industrie au declarat că noi modificări ale nivelurilor de producţie sunt improbabile înainte de 2027.

Decizia OPEC+ vine după ce preţurile petrolului au scăzut vineri, în urma acordului G7 privind eliberarea unor rezerve de motorină şi ţiţei pentru a tempera creşterea preţurilor carburanţilor. G7 intenţionează să pună pe piaţă 100 de milioane de barili din rezerve în următoarele patru luni, cu o eliberare substanţială de motorină concentrată în primele 20 de zile.

Petrolul Brent a încheiat şedinţa de vineri în scădere cu 6 cenţi, la 102,25 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1,76 dolari, până la 91,11 dolari pe baril. Brent rămâne însă peste pragul de 100 de dolari, faţă de aproximativ 73 de dolari înainte de declanşarea războiului cu Iranul la sfârşitul lunii februarie.

Cei şapte membri OPEC+ se vor reuni din nou pe 1 noiembrie. Comitetul Ministerial Comun de Monitorizare al OPEC+, care analizează evoluţiile pieţei, dar nu stabileşte politica de producţie, s-a reunit de asemenea duminică.