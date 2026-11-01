OPEC+ a convenit în principiu să menţină neschimbate ţintele de producţie a petrolului în decembrie

Ţările producătoare de petrol din alianţa OPEC+ au ajuns la un acord de principiu pentru menţinerea neschimbată a ţintelor de producţie în luna decembrie, urmând ca decizia să fie discutată la reuniunea de duminică, au declarat pentru Reuters trei surse familiarizate cu negocierile.

Măsura confirmă aşteptările că organizaţia nu va mai modifica politica de producţie până anul viitor.

Reuniunea online va reuni şapte membri importanţi ai OPEC+: Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan şi Oman. Decizia intervine într-un moment în care producătorii din Golful Persic încearcă să îşi majoreze exporturile de petrol, afectate timp de mai multe luni de războiul din Iran. Cu toate acestea, majoritatea continuă să extragă cantităţi semnificativ mai mici decât cele permise prin cotele stabilite.

În septembrie, OPEC+ a finalizat eliminarea treptată a unei reduceri voluntare a producţiei de 1,65 milioane de barili pe zi, convenită iniţial în 2023. Perturbările provocate de conflictul din Orientul Mijlociu au împiedicat însă mai mulţi producători să atingă nivelurile de extracţie autorizate.

Reuters relata încă din iulie că alianţa intenţiona să suspende majorările ţintelor de producţie în trimestrul al patrulea, pentru a se concentra asupra negocierilor privind cotele din 2027. OPEC+ menţine în continuare un alt set de reduceri ale producţiei, de aproximativ două milioane de barili pe zi, aplicabil majorităţii membrilor până la sfârşitul anului 2026.

În lunile următoare, organizaţia trebuie să finalizeze evaluarea capacităţilor de producţie ale statelor membre, proces esenţial pentru stabilirea nivelurilor de referinţă din 2027. Acestea vor determina viitoarele cote naţionale şi ritmul în care vor putea fi eliminate reducerile de producţie rămase în vigoare.

Menţinerea ţintelor din decembrie ar însemna că OPEC+ evită deocamdată noi ajustări ale politicii de ofertă, într-o perioadă în care războiul din Iran continuă să afecteze livrările de petrol şi să genereze incertitudini pe piaţa energetică mondială.