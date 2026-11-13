Producția OPEC+ a ajuns în octombrie aproape de nivelul de dinaintea conflictului Orientul Mijlociu

Producția de țiței a OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații) a crescut semnificativ în octombrie, pe fondul majorării livrărilor din Arabia Saudită, în pofida perturbărilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Luna trecută, OPEC+ a pompat 41,23 milioane barili de țiței pe zi (bpd), se arată în raportul publicat miercuri de OPEC, față de aproximativ 2,04 milioane bpd în septembrie.

Datele arată redresarea producției statelor din Golf, în pofida efectelor conflictului Orientul Mijlociu.

Conform calculelor Reuters pe baza datelor OPEC, producția din octombrie este echivalentul a 97% din cei 42,72 milioane bpd produși de OPEC+ în februarie.

Luna trecută, Arabia Saudită a pompat 10,563 milioane, față de 8,372 milioane bpd în septembrie.

Și producția Rusiei a urcat cu 41.000 barili de țiței pe zi în octombrie, față de septembrie, ajungând la 8,668 milioane bpd.

De asemenea, OPEC nu și-a modificat previziunile privind cererea globală de petrol și nu a modificat prognoza pentru 2027.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol se așteaptă ca anul viitor cererea globală de petrol să crească cu 2,55 milioane bpd, la un nivel mediu de 108,3 milioane bpd. În acest an cererea ar urma să crească cu 180.000 bpd.

OPEC a fost formată în 1960, iar cadrul extins OPEC+ a fost creat în 2016, când Rusia și alți producători și-au unit eforturile pentru a ajuta grupul să contracareze diminuarea cotei sale în producția mondială de petrol.

Cota OPEC în producția globală de țiței a atins un vârf de aproximativ 50% în timpul crizelor petroliere din anii ’70, pentru ca ulterior să scadă la 30% la mijlocul anilor ’80, odată cu creșterea producției de petrol în Marea Nordului, Alaska și Siberia.