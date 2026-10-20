OpenAI încearcă să accelereze atragerea de finanţare înaintea listării la bursă a Anthropic

OpenAI încearcă să obţină cât mai rapid angajamente de investiţii, înainte de debutul anticipat la bursă al rivalei Anthropic, la jumătatea lunii noiembrie, într-o rundă de finanţare neobişnuit de rapidă, care ar putea evalua compania din spatele ChatGPT la peste 1.400 de miliarde de dolari, potrivit a două persoane familiarizate cu situaţia, citate de Reuters.

Calendarul accelerat reflectă, în parte, dorinţa OpenAI de a o lua înaintea Anthropic, în condiţiile în care cele două companii care dezvoltă modele avansate de inteligenţă artificială se adresează tot mai mult aceleiaşi categorii de investitori, au declarat sursele.

Acestea au adăugat că OpenAI doreşte să profite de creşterea recentă a veniturilor sale, după lansarea unor noi modele.

SoftBank Group, fondul MGX din Abu Dhabi şi alţi investitori existenţi ai OpenAI poartă discuţii pentru a participa la runda de finanţare, estimată la aproximativ 30 de miliarde de dolari, a declarat una dintre surse.

Accelerarea procesului evidenţiază concurenţa tot mai strânsă dintre cei doi dezvoltatori de inteligenţă artificială pentru atragerea capitalului, în condiţiile în care ambele companii urmăresc evaluări de ordinul miilor de miliarde de dolari.

Această competiţie are loc pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind creşterea ratelor dobânzilor, volatilitatea semnificativă a acţiunilor companiilor tehnologice şi examinarea tot mai atentă a evaluărilor companiilor din domeniul inteligenţei artificiale.

OpenAI a organizat săptămâna trecută întâlniri cu fonduri de investiţii care adoptă strategii exclusiv de cumpărare şi cu fonduri suverane de investiţii, în timp ce Anthropic îşi desfăşura propria zi dedicată investitorilor.

Runda de finanţare a OpenAI ar urma să se desfăşoare mai rapid decât este obişnuit pentru o operaţiune de asemenea dimensiuni, au declarat sursele.

Investitorii familiarizaţi cu situaţia companiei afirmă că OpenAI are nevoie de capital şi pentru a-şi finanţa angajamentele substanţiale privind infrastructura şi pentru a-şi consolida bilanţul, în eventualitatea în care deteriorarea condiţiilor de pe piaţa ofertelor publice iniţiale (IPO) ar amâna şi mai mult listarea planificată pentru 2027.

Deşi există o cerere ridicată pentru acţiunile ambelor companii, investitorii se confruntă cu dificultatea de a evalua şi de a aloca fonduri pentru două oferte complexe şi concurente, lansate la doar câteva zile sau săptămâni distanţă una de cealaltă.

Unii investitori consideră că demersul OpenAI de a atrage finanţare reprezintă o încercare de a obţine angajamente ferme din partea unor fonduri care, în caz contrar, ar putea direcţiona o parte mai mare din resursele lor către oferta publică iniţială a Anthropic, au declarat sursele.

OpenAI şi SoftBank au refuzat să comenteze. Anthropic şi MGX nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.