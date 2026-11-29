OpenAI a intentat vineri o acţiune în justiţie împotriva Apple, acuzând gigantul tehnologic american de furtul secretelor sale comerciale şi de blocarea accesului la furnizorii de componente hardware, după ce Apple a dat anterior în judecată dezvoltatorul ChatGPT pentru presupusa recrutare a angajaţilor săi în scopul obţinerii accesului la tehnologii proprietare, transmite Reuters.

OpenAI a depus cereri reconvenţionale la o instanţă federală din California, susţinând că practicile Apple în materie de personal sunt concepute pentru a-i ţine captivi pe angajaţi şi a-i împiedica să lucreze la dezvoltarea tehnologiilor unor companii concurente.

Nici Apple, nici OpenAI nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta informaţiile.

Tensiunile dintre cele două companii tehnologice s-au amplificat pe fondul intensificării competiţiei pentru dezvoltarea produselor bazate pe inteligenţă artificială, care alimentează rivalitatea pentru atragerea specialiştilor şi accesul la tehnologii proprietare.

La începutul acestui an, Apple a dat în judecată OpenAI şi doi foşti angajaţi ai săi, acuzându-i de însuşirea ilegală a unor secrete comerciale pentru a facilita intrarea dezvoltatorului ChatGPT pe piaţa dispozitivelor electronice de consum. OpenAI a respins aceste acuzaţii.

Disputa juridică prefigurează o confruntare pentru dominaţia asupra viitoarei generaţii de dispozitive bazate pe inteligenţă artificială, care ar putea funcţiona fără aplicaţii sau sisteme de operare tradiţionale. Succesul comercial al unor astfel de produse ar putea diminua interesul consumatorilor pentru iPhone, produsul emblematic al Apple.

Analiştii consideră că OpenAI lucrează la dezvoltarea propriului telefon sau a unui alt tip de dispozitiv electronic.