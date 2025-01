Oportunități de investiții în domeniul sănătății în valoare de 130 milioane euro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat joi trei oportunități de investiții în domeniul sănătății, în valoare totală de 130 de milioane de euro, a anunțat ministrul de resort, Marcel Boloș.

‘În spatele fiecărei investiții în sănătate stă o poveste reală: o mamă care își ține copilul sănătos în brațe, un pacient care află la timp de boala sa și are o șansă la viață, un medic care își perfecționează pregătirea pentru a salva mai multe vieți. Am finanțat și continuăm să finanțăm proiecte concrete care aduc speranță, acces la tratamente mai bune și un sistem medical mai puternic. Am publicat astăzi trei oportunități importante, în valoare totală de 130 milioane euro’, a scris Boloș joi seara pe pagina sa de Facebook.

Astfel, o finanțare de 21,4 milioane de euro va fi alocată pentru programe de screening pentru cancerul de sân, col uterin și prostată, dar și pentru controale esențiale pentru nou-născuți și mame, mai ales în comunitățile vulnerabile, având în vedere că România este țara cu cele mai multe cazuri de pacienți care află foarte târziu că suferă de o boală gravă. Ghidului Solicitantului a fost pus în consultare publică pe pagina de internet a MIPE.

De asemenea, a fost lansat un apel de 58,7 milioane euro pentru modernizarea și dotarea unităților de paliație, astfel încât fiecare pacient să aibă parte de îngrijire atentă și respectuoasă, a precizat ministrul citat. În plus, este oferit un sprijin special în regiunile cu acces redus la servicii medicale.

Un alt apel, în valoare de 47,6 milioane de euro este destinat unor programe moderne de specializare pentru peste 11.800 de medici rezidenți, astfel încât aceștia să fie la curent cu cele mai noi metode de tratament.