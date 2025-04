Cosmin Tudor, PAID: Asigurarea este o decizie individuală, dar ea trebuie încurajată instituțional

La conferința „România Inteligentă – Acasă în siguranță”, organizată la Galați de Antena 3 CNN împreună cu UNSAR, Cosmin Tudor, Director General Adjunct al PAID România, a transmis un mesaj clar: fără implicare reală a tuturor, de la instituții publice până la cetățeanul de rând, nu avem cum să facem față dezastrelor naturale. Cosmin Tudor a vorbit pe larg despre rolul pe care îl are parteneriatul dintre stat și mediul privat, a explicat cum funcționează lucrurile în prezent și ce direcție trebuie urmată pentru a proteja cât mai multe locuințe.

„Militez, la fel cum spunea vicepremierul României, pentru complementaritate. Și într-adevăr, este nevoie de ambele măsuri. Una fără cealaltă nu o să se poată niciodată. Mă refer și la parteneriatul public-privat care deja este instituit prin această lege a asigurării obligatorii. Parteneriat public-privat care presupune că Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor se ocupă de gestionarea poliței, de obținerea fondurilor necesare pentru despăgubire și de distribuție – în limitele în care ea se poate face online. Restul distribuției se face prin societățile de asigurare existente în piață, prin brokerii de asigurare, iar începând cu schimbarea legislativă din 2023, într-adevăr, și prin alte canale de distribuție, cum ar fi furnizorii de utilități. În acest moment lucrăm la așa ceva. Suntem în discuții cu doi furnizori de utilități deocamdată și vom extinde aceste discuții. De-aia vorbesc despre un sistem complementar care, într-adevăr, este foarte util”, a anunțat directorul general adjunct al PAID România.

Cosmin Tudor a vorbit și despre obligațiile clare pe care le au instituțiile locale, mai ales primăriile, în procesul de informare a populației. A amintit că legea s-a schimbat recent și acum nu mai este vorba doar de o recomandare vagă, ci de un calendar clar și obligatoriu.

„Cealaltă parte a parteneriatului public-privat este aceea în care există responsabilități publice. Așa cum am spus de fiecare dată, asigurarea este o decizie individuală, dar ea trebuie încurajată instituțional. Pentru că legea ne obligă la nivel instituțional să facem asta. Legea 260 obligă primarii ca, o dată la șase luni, să înștiințeze proprietarii. Sigur că niciodată nu va fi de ajuns să informăm. Sigur că sunt și alte măsuri de luat, dar este un prim pas”, a spus reprezentantul PAID România, arătând și de ce implicarea primarilor poate face diferența: „Elementul-cheie într-o situație de dezastru local este primarul. Primarul este primul care dă o adeverință cum că acel eveniment s-a întâmplat și că acel eveniment a afectat anumite locuințe. Deci, primarul este vioara întâi acolo. Are de câștigat atât ca vizibilitate, cât și ca poziționare ca lider al comunității. Și noi vorbim de comunități reziliente. Dacă e să dăm un exemplu foarte simplu, cu ce s-a întâmplat la Galați – au fost doar 500 de dosare. Au fost afectate peste 7.000 de locuințe, din informațiile din presă. Gradul de cuprindere în mediul rural din județul Galați este extrem de mic. Sunt comune care au 4%, 5% de acoperire. Este greu să faci față. Nu există țară, nu există stat în lumea asta suficient de bogat încât să-și permită reconstrucția unor bunuri private, unor locuințe private. Prioritatea statului este zona de infrastructură.”

Cosmin Tudor a vorbit și despre exemplele pozitive din România, unde primarii s-au implicat, iar gradul de asigurare a crescut spectaculos: „Există exemple de bună practică la nivel național. Acolo unde primarul s-a implicat, gradul de cuprindere a crescut extraordinar de mult. Și gândiți-vă că dacă la un municipiu ca Ploiești, care este cel mai asigurat municipiu astăzi – deci la un nivel municipal – au putut autoritățile locale să ajungă la 51% grad de cuprindere, prin înștiințări transmise la timp și prin comunicare cu comunitatea, înseamnă că se poate face cu mai multă ușurință la nivelul unui UAT mai mic. Este doar nevoie să ne implicăm. Gradul de cuprindere în Galați, ca județ, este 21%. Municipiul este acoperit în termen de 31%. Zona rurală are o medie de sub 14%. Cred că cifrele astea spun totul”,

În încheiere, Cosmin Tudor a oferit și un motiv de optimism. Modificările aduse în ultimul an legii asigurărilor au dus deja la o creștere a gradului de acoperire la nivel național – un semn că măsurile funcționează. „Un element foarte important care ține, din nou, de această complementaritate a măsurilor este verificarea poliței PAD, o obligație legală la fiecare tranzacție imobiliară, prin înregistrările la cartea funciară. Deci înregistratorii de carte funciară verifică această poliță. Ideea e că, în anul trecut, în 2024, această modificare în special a adus un plus foarte mare de acoperire. Am crescut de la 21% la nivel național până la 24% la sfârșitul anului trecut. Din acest motiv, e un lucru foarte bun”, a declarat directorul general adjunct al PAID România.