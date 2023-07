Pariul pe francize

Raluca Voicu a pus temeliile Franchwise în 2011, alături de partenerul său de business și de viață. Și, pentru că „energiile li s-au aliniat”, cei doi conduc astăzi un business de 2,5 milioane de lei.

Franchwise a pornit cu doi clienți care operau două francize internaționale pe piața din România și un birou în zona de nord a Bucureștiului. Raluca Voicu a înființat compania din economiile personale – contravaloarea ultimelor zece salarii pe care le-a primit ocupând o poziție de middle management, în rolul de franchise manager, la unul dintre cele mai mari grupuri de HoReCa din România. „Am început încurajată atât de partenerul meu, cât și de șeful meu de atunci și mentorul meu”, explică Raluca Voicu cum a găsit curajul de a deveni antreprenor. „Am crescut într-o piață fără eroi, o piață emergentă și în formare, dominată de francize internaționale. Abia de patru ani încoace asistăm la creșterea pieței de franciză prin businessuri românești și acest lucru mă împlinește, întrucât și eu cred în puterea lui ‘împreună’. Și cred că doar împreună putem crește businessuri mai bune și pe termen lung în România. Iar acest lucru m-a inspirat din povestea francizelor internaționale, că sunt dispuse să lucreze împreună, prin parteneriate, pentru a ajunge la cel mai bun rezultat în business”, face antreprenoarea o mică incursiune în „bucătăria” propriei afaceri. Că modelul ales este cel corect, nu a avut dubii niciodată. De altfel, businessul s-a dovedit profitabil încă din primul an. „Îmi aduc aminte că munceam la proiecte singură noaptea târziu, până când am acumulat resurse care să îmi permită să îmi asum responsabilitatea plății de salarii la nivel de echipă. Profitabilitatea a fost crucială pentru primul an, pentru a mă și ne debloca și a putea largi echipa. Astăzi, profitabilitatea nu mai este la fel de importantă, reinvestim tot ce producem pentru că țelul nostru este unul mai mare, să creștem antreprenoriatul din România prin franciză”, spune Raluca Voicu.

Clienții Franchwise sunt deținătorii de businessuri ajunse la maturitate și care se scalează prin franciză, „nu neaparat că văd potențialul, uneori noi mergem și pitch-uim franciza ca metodă de scalare”, explică antreprenoarea. De asemenea, mai există o categorie importantă: partenerii – viitori antreprenori sau antreprenori existenți care caută diversificare de business și care se află în căutarea afacerii/francizei potrivite. De-a lungul timpului, Franchwise a contribuit și contribuie la scalarea prin franciză pentru companii precum Inmedio, Pâine și Vin, Ted’s Coffee, Logiscool, Hello Donuts, Simigeria Petru, Solar Fix, Velocita.

Dileme antreprenoriale

Raluca Voicu mărturisește că nu a simțit niciodată că este făcută să fie antreprenor. Tocmai de aceea, spune că a atras-o lumea francize,i pentru că este dinamică și te dezvoltă, înveți cu fiecare business și nu te plictisești, nu faci același lucru în fiecare zi. A absolvit Facultatea de Turism visând să fie ghid turistic și să călătorească în jurul lumii, iar apoi a urmat cursuri de management și dezvoltare de business. De altfel, continuă și în prezent să investească atât în sine, cât și în echipă.

De-a lungul timpului, a lucrat în compania pionier în România pe segmentul de consultanță în franciză și a asistat la dezvoltarea primelor concepte de franciză în România cu antreprenori locali. „La 30 de ani, șeful și mentorul meu a decis că franciza este un business prea mic pentru el. Eu, încurajată de partenerul meu, Paul Voicu, am ales să pariem împreună pe franciză, fiind o nișă de explorat și de crescut în România”, explică antreprenoarea. Spune că are mai mulți mentori – unii în zona de business și unii în zona de dezvoltare personală. „Nu poți performa în business dacă nu lucrezi la tine și cu tine, pentru a-ți înțelege și depăși unele condiționări și a face loc oamenilor și businessului să crească”.

Primul pe care îl menționează este partenerul său. „El a avut încredere în mine și în energia și pasiunea mea. Îmi spune des că pot muta munții cu energia mea și o fac”, recunoaște Diana Voicu. Apoi, lista de oameni de la care a învățat și pe care îi respectă e una lungă: Sergiu Neguț, Adrian Stanciu, Radu Atanasiu, Cosmin Alexandru, Ovidiu Toader și nu numai. „Pe plan personal, lucrez de mai bine de trei ani cu Monica Ion, expert în remodelarea creierului și pe bune că simt că sunt la un alt nivel față de momentul în care am intrat în business”, spune antreprenoarea.

Drumul francizelor

Sunt zece oameni în echipa Franchwise, șase la biroul din București și patru la biroul din Cluj al partenerului lor… francizat. La care se adaugă echipa de parteneri, parte din ecosistem (legal, marketing, financiar etc). „Investim continuu în dezvoltarea echipei de consultanți și sisteme, procese din spatele businessului, pentru a pregăti scalarea la următorul nivel”, spune antreprenoarea. Anul 2022 a fost unul cu multe proiecte și realizări pentru companie: de la parteneriatele cu bănci pentru finanțarea francizei, fără garanții colaterale, și până la pregătirea de branduri românești pentru dezvoltarea internațională,

„Estimăm o creștere de 30% a cifrei de afaceri comparativ cu anul trecut. Legat de profitabilitate, nu avem focus pe profitabilitate, este un an de investiții pentru noi, în direcțiile de lucru stabilite pentru creșterea pieței de franciză din România și creșterea contribuției acesteia la PIB-ul României”, spune Raluca Voicu. În ceea ce privește dezvoltarea, ea mizează și pe crearea primului produs de finanțare pe zona de franciză, fără garanții colaterale, realizat și implementat cu una dintre cele mai renumite bănci din piață. „A fost visul meu de când m-am lansat în lumea francizei, am învățat și studiat multe modele americane de franciză, unde finanțarea era la ordinea zilei, era un lucru obișnuit și nu rar”.

De ce o bancă dorește să finanțeze franciză versus un start-up? „Până la urmă franciză este un model de business dovedit, o cale bătătorită, cu risc mai scăzut. Pe lângă acest lucru, i-am convins cu procesul nostru de selecție a partenerilor la franciză, timpul petrecut în a înțelege profilul fiecărui partener francizat și capacitatea și instrumentele pe care le avem la Franchwise, pentru a pune oamenii potriviți în businessurile potrivite”, explică antreprenoarea.

În perioada pandemică a avut loc o mare schimbare de mindset, explică Raluca Voicu – companiile au realizat că în scalarea businessului nu este suficient să ai bani (franciza era privită multă vreme ca o formă de finanțare a scalării), ai nevoie și de oamenii potriviți și dedicați în business, de prezența lor regională, alături de clientul final. Și acest lucru este realizat cu ușurință prin franciză, partenerul este cel care stă în business, se implică și lucrează în mod activ la multiplicarea businessului. Este o formulă win-win.

Schimbarea a avut loc și în cazul celor care se uită la o franciză, mulți corporatiști trecând de partea antreprenoriatului. De ce franciză? Pentru că este riscul mai mic și pentru că sunt învățați să lucreze cu sisteme, procese, și deschiși să le urmeze. Și de partea antreprenorilor deja în branșă, franciză a venit ca o oportunitate de a-și diversifica portofoliul de business și a fi mai pregătiți, cu ouăle în mai multe coșuri în eventualitate unor momente de incertitudine.

„Ne-am asumat rolul de lider de piață și investim timp în educație și formare, prin evenimente de profil regionale și parteneriate. La STUP avem evenimente dedicate în fiecare lună antreprenorilor sau viitorilor antreprenori care se uită la franciză și ne-am bucurat că și partenerul nostru Banca Transilvania a introdus de la început franciza în ecosistemul antreprenorial deoarece franciza este un drum bătătorit, o rețetă de business deja dovedită și testată. Urmează să lansăm programe de mentorat și prima platformă dedicată francizorilor și francizaților, de unde fiecare să își aleagă ce are nevoie în business sau în creșterea sa”, anunță antreprenoarea.

Franchwise a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri de 2,5 milioane lei, cu o creștere de 30% față de 2021. Piața de francize din România a atins un nivel de stabilitate, fiind estimată la aproximativ 4 miliarde de euro (cifra de afaceri anuală generată). Piața totalizează peste 500 de concepte de afacere funcționând în sistem de franciză, din care 40% sunt locale și restul internaționale. Până în prezent, Franchwise a pregătit peste 60 de companii din România să se extindă prin sistemul de franciză și a dezvoltat în piață peste 300 de proiecte de franciză.