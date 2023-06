Piața de transport de mărfuri din România își încetinește creșterea

Piața de transport rutier de mărfuri a înregistrat o încetinire a ritmului de creștere în perioada ianuarie-iunie 2023 comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, pe fondul scăderii volumelor transportate, care a generat și o stagnare a tarifelor de transport, arată o analiză DSV Road, a treia cea mai mare companie de transport din Europa. În acest context, DSV Road are o creștere a business-ului de 20% în prima jumătate din an, sub nivelul de anul trecut, în România.

“Dacă în 2022 piața de transport rutier de mărfuri a crescut destul de accelerat, anul acesta, potrivit datelor din primele șase luni, creșterea este mai mică în România, piața trecând printr-un proces de restabilizare. În același timp, la nivelul Europei, se resimte o încetinire a creșterii economice, spre exemplu Germania, care are cea mai puternică industrie de transport din Europa, a intrat în recesiune tehnică, înregistrând o scădere ușoară a pieței. Totuși, în acest context, impactul asupra pieței de transport rutier de mărfuri din România este destul de redus”, explică Sergiu Iordache, Managing Director DSV Road.

Ritmul de creștere al industrii de transport încetinește și pe fondul unui consum mai redus, generat de inflația ridicată. Astfel, până la final de 2023, conform previziunilor DSV Road, piața de transport din România va continua să crească, însă nu va depăși nivelul de creștere din 2022.

Dacă în 2022, capacitatea de transport mărfuri era insuficientă, provocând întârzieri ale transportului, anul acesta are loc o scădere ușoară a volumelor de mărfuri transportate, revenind la capacitatea normală de gestionare. Ca rezultat, prin scăderea volumelor de mărfuri, dar și a ieftinirii motorinei, costurile de transport au stagnat.

În acest context, DSV Road înregistrează în continuare creștere în business, însă mai mică decât anul trecut, de 20% în prima jumătate din an față de aceeași perioadă din 2022, când a înregistrat o creștere de 30%-40% față de 2021. În ceea ce privește volumul de mărfuri, DSV Road a transportat 280.000 tone de marfă, în creștere cu 10% față de primul semestru din 2022.

“Compania noastră a crescut constant, an de an, România având un potențial foarte mare în ceea ce privește transportul de mărfuri. Creșterea este susținută atât de numărul mai mare de clienți, cât și de dezvoltarea anumitor piețe, cum sunt ecommerce și automotive, unde volumele de mărfuri sunt tot mai mari. La nivel de servicii, transportul de tip grupaj este în continuare cel mai căutat, dar transportul intermodal are cea mai accelerată creștere datorită costurilor mai mici și a dorinței companiilor a folosi metode care protejează mediul”, declară Mihai Teodorescu, Country General Manager DSV Road.

Transportul de tip grupaj este unul din cele mai căutate tipuri de transport în cadrul DSV Road, pentru care conform estimărilor cererea va crește cu 30% în acest an. Acest tip de transport generează peste 50% din business-ul DSV Road în România. În tandem cu transportul de tip grupaj și intermodal, DSV Road înregistrează cereri spectaculoase pentru transport intern și soluții de green transport.

În contextul actual, în 2023, compania DSV Road se așteaptă la o creștere a business-ului cu 10%, după ce anul trecut a înregistrat o cifră de afaceri de 70 de milioane de euro, mai mare cu 40% decât în 2021, datorită creșterii numărului de clienți și a cererii pentru toate tipurile de transport, în special grupaj și inftermodal. România este una dintre cele mai importante piețe din regiune pentru grupul danez DSV, prezent local de aproape 30 de ani.