Piața globală IPO rămâne instabilă, în pofida redresării înregistrate în 2023

Piața globală a IPO-urilor a încheiat anul 2023 cu 1.298 de IPO-uri, care au atras 123,2 miliarde USD. În general, piața globală de IPO în 2023 a cunoscut schimbări, cu o îmbunătățire a sentimentului pieței occidentale contrabalansată de răcirea pieţei din China, precum și un contrast între tranzacțiile importante de pe piețele în curs de dezvoltare, cu capitalizare mică și ofertele mari lipsite de notorietate. În comparație cu 2022, încasările din IPO-urile din 2023 au rămas cu aproximativ o treime în urma ritmului de anul trecut, deși volumul tranzacțiilor a crescut atât în regiunea Americilor, cât și în regiunea EMEIA, conform studiului EY Global IPO Trends 2023.

În pofida unei reveniri puternice a pieței și a unui indice de volatilitate scăzut, pe fondul unor date economice pozitive, ofertele publice au rămas modeste pe multe piețe dezvoltate, cu excepția unei scurte perioade din septembrie 2023, în SUA. După doi ani de listări discrete, emitenții și investitorii au fost dornici să valorifice revenirea pieței, dar acest entuziasm s-a diminuat după luna septembrie, când IPO-uri de profil s-au prăbuşit, impactând sentimentul pieței. În contextul incertitudinii macroeconomice, investitorii s-au concentrat pe acțiunile din domeniul tehnologiei, ceea ce a redus apetitul pentru noile listări. Politicile monetare extraordinar de agresive au fost un alt factor major care a afectat activitatea IPO, depășind influența performanței generale a pieței bursiere.

În comparație cu media pe cinci ani a activității IPO, printre cele mai importante se numără Indonezia, Malaezia și Turcia, care au înregistrat creșteri ale volumului tranzacțiilor și ale încasărilor. În același timp, India, Arabia Saudită și Thailanda au înregistrat o creștere a numărului de IPO-uri față de media pe cinci ani. În schimb, piața IPO din Hong Kong a înregistrat în acest an un minim al încasărilor din ultimii 20 de ani, iar ritmul de emitere de IPO în China continentală a încetinit în a doua jumătate a anului 2023.

Sectoarele industriale și de bunuri de consum au avut o evoluție pozitivă în acest an, sectorul industrial având cele mai multe tranzacții, iar cel de bunuri de consum fiind singurul sector care a înregistrat o creștere atât a volumului IPO, cât și a încasărilor. În schimb, sectorul tehnologic a continuat să înregistreze scăderi determinate de reacția sub așteptări din partea investitorilor la IPO-urile tehnologice de prim rang din SUA și de faptul că startup-urile de inteligență artificială generativă (GenAI) se află încă în stadiul de capital de risc. În ciuda acestui fapt, IPO-urile din domeniul tehnologiei au rămas în continuare în fruntea clasamentului ca încasări pentru 2023. S-a înregistrat o scădere semnificativă a volumului de IPO și a încasărilor în sectorul sănătății și al științelor vieții – în special în China continentală și în SUA. Numărul de companii susținute de capital privat și de capital de risc în cadrul acestui sector a scăzut cu 78% din 2021 încoace. Tendințele IPO-urilor din sector reflectă schimbarea dinamicii economice și a lanțului de aprovizionare la nivel mondial, care aduce noi câștigători și perdanți în toate sectoarele.

Performanța regională globală: 2023 nu a fost anul la care se aşteptau regiunile

În timp ce numărul de IPO-uri din regiunea Americilor a crescut cu 15% în 2023, față de 2022, încasările au crescut de aproape trei ori față de 2022, ca urmare a mai multor tranzacții de prim rang. În total, 153 de tranzacții au totalizat 22,7 miliarde USD, peste 85% dintre acestea fiind listate pe bursele din SUA. Regiunea a avut șapte tranzacții care au atras împreună peste 500 de milioane de USD în 2023, față de doar patru în 2022, dar tranzacțiile mai mici continuă să domine activitatea IPO pe bursele din SUA. Piața IPO din Brazilia a depășit o stagnare a listărilor de doi ani pe fondul instabilităților globale, marcând cea mai prelungită perioadă de absenţă din ultimele două decenii. În Canada, principala bursă a înregistrat un singur IPO în 2022 și 2023 – acest nivel de activitate fiind fără precedent în ultimele două decenii. În general, în cele două Americi, performanța slabă a tranzacțiilor IPO, creșterea ratelor dobânzilor și preocupările geopolitice au generat condiții dificile de atragere de capital pentru companiile care doresc să se listeze pe piețele publice.

În acest an, 732 de companii au fost listate pe bursă în regiunea Asia-Pacific, obținând 69,4 miliarde de USD, ceea ce reprezintă o scădere de 18% ca număr, de la an la an, respectiv de 44% ca valoare. Pe fondul perturbărilor economice și geopolitice, anul 2023 a fost o provocare pentru piețele IPO din Asia-Pacific, cele două centre de putere, China continentală și Hong Kong, continuând să scadă în volum și valoare. Dimensiunea medie a tranzacțiilor de listare transfrontalieră din China continentală în SUA a scăzut, de asemenea, la cel mai jos nivel din ultimii 20 de ani, cu o scădere de 93% față de nivelurile din 2021. Cu toate acestea, China continentală a rămas o sursă vitală de finanțare a IPO-urilor, contribuind cu peste 40% din veniturile globale în 2023. Pe piața IPO din Asia-Pacific, companiile bine capitalizate, susținute de capital privat și de capital de risc în zona de mediu, socială și de guvernanță (ESG) și de tehnologie, au capitalul necesar pentru a aștepta până la îmbunătățirea evaluării. Prețurile realiste și performanța post-IPO ar putea încuraja unele dintre aceste companii pregătite pentru IPO, cu o guvernanță solidă și o poveste bună privind capitalul propriu, să se listeze în 2024.

Piața IPO din EMEIA se află pe calea redresării, cu o creștere de 7% a volumului, chiar și în condițiile unei scăderi de 39% a încasărilor, pe fondul unor tranzacții mari din regiunea MENA, a unei activități sporite în India și CESA, precum și a câtorva IPO-uri transfrontaliere de prim rang către SUA. Această regiune a încheiat anul cu 413 tranzacții, obținând 31,1 miliarde USD. Și, chiar dacă cinci dintre cele mai mari 10 tranzacții la nivel mondial au fost din EMEIA, regiunea a avut un număr mai mare de IPO-uri mai mici decât cele mari în comparație cu 2022, de unde și scăderea veniturilor totale. Regiunea MENA a continuat să domine primele 10 IPO-uri din EMEIA în 2023, reprezentând 6 dintre aceste IPO-uri. În Marea Britanie, condițiile de piață dificile, agravate de inflația ridicată și de ratele ridicate ale dobânzilor, au atenuat activitatea IPO. În general, în EMEIA, perspectivele pentru 2024 sunt optimiste, dar prudente, având în vedere un mediu de piață imprevizibil. În diverse țări, guvernele și autoritățile de reglementare iau măsuri de stimulare a piețelor de capital pentru a revigora investițiile în inovarea disruptivă.

Perspectivele pentru 2024: Candidații trebuie să fie pregătiți

Iulia Bratu, Partener, Head of Lead Advisory, EY România: „Piața IPO din România continuă să crească, în ciuda unui mediu global dificil pentru listările de acțiuni. Anul 2023, a adus cea mai mare tranzacție IPO de până acum în România, odată cu listarea cu succes a Hidroelectrica, principalul producător de energie electrică din țară, care a atras 2,1 miliarde USD în oferta de acțiuni și a obținut o capitalizare de piață de peste 10 miliarde USD. În plus, oferta Hidroelectrica a fost una dintre cele mai mari IPO-uri europene ale anului și reprezintă un indiciu clar al încrederii investitorilor în piața bursieră din România. Rămânem extrem de optimiști în ceea ce privește perspectivele noastre pentru piețele de capital din România, care anul acesta au atins o etapă importantă, de 44 de miliarde USD în capitalizarea de piață a companiilor listate la nivel local și care vor rămâne susținute de fundamentele macroeconomice solide care plasează România în fruntea redresării europene”.

La nivel global, moderarea inflației și potențiala reducere a ratelor dobânzilor din 2024 ar putea atrage din nou investitorii către IPO-uri, prin îmbunătățirea lichidității și a perspectivelor de randament. Cu toate acestea, instabilitatea geopolitică susținută ar putea submina încrederea.

În linii mari, anul viitor depinde de îmbunătățirea contextului macro pentru o revigorare a ofertelor publice inițiale, deoarece companiile așteaptă cu nerăbdare condiții de piață mai favorabile, pentru a lărgi perspectivele IPO. Atunci când perturbările se vor diminua, încrederea ar putea să își revină, iar piețele vor oferi din nou oportunități pentru IPO-uri.

Candidații la IPO care vor dori să se listeze la bursă în 2024 vor trebui să fie bine pregătiți. Factorii cheie care trebuie luați în considerare sunt: inflația și rata dobânzii, politicile și reglementările guvernamentale, redresarea activităților economice, tensiunile și conflictele geopolitice, agenda ESG și lanțul de aprovizionare global. De asemenea, ar trebui luate în considerare opțiuni multitrack, de la procese alternative de IPO (listare directă sau listări duble și secundare), la alte metode de finanțare (capital privat, credit sau vânzare comercială).