Porsche Finance Group România numește primul CEO român

Porsche Finance Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții de finanțare, asigurare, întreținere și mobilitate auto din România, anunță schimbări importante în structura de conducere. Astfel, de la 1 martie 2023, Helian Redai a preluat funcția de Chief Executive Officer, după o experiență de 20 ani în companie, în departamentele de vânzări și marketing, de unde a inițiat și implementat soluții inovatoare de finanțare și mobilitate, inclusiv abonamentul auto.

„Sunt recunoscător pentru încrederea oferită de companie, încă din primul an de activitate. Am avut mereu alături o echipă remarcabilă care a dovedit că Porsche Finance Group are capacitatea de a se adapta pentru a fi alături de clienți, persoane fizice și companii, cu servicii de finanțare pentru acces facil la cele mai moderne soluții de mobilitate. Vom continua să investim și să lansăm produse și servicii unice, în paralel cu accelerarea procesului de digitalizare, pentru a oferi clienților cea mai bună experiență”, a declarat Helian Redai, CEO Porsche Finance Group România.

Helian Redai s-a alăturat companiei Porsche Finance Group România în 2003, din poziția de Area Sales Manager. După patru ani a preluat conducerea Diviziei de vânzări și marketing, mandat pe care l-a împlinit cu succes până la începutul anului 2022, când a fost numit Chief Sales Officer (CSO).

Lui Helian Redai i s-a alăturat la conducerea organizației Christian Strassgschwandtner, cel care a preluat poziția de CFO, începând cu aceeași dată. Christian a fost anterior CEO Porsche Finance Group Bulgaria, contribuind la lansarea diviziei de asigurări auto a companiei pe piața bulgară.

„România a jucat mereu un rol foarte important la nivelul grupului, prin inovațiile în materie de produse de finanțare, asigurare sau management de flotă, cât și prin calitatea personalului de aici. Mă bucur să pot continua alături de actualii colegi proiecte importante pentru dezvoltarea mobilității, cu impact direct asupra calității vieții”, a declarat Christian Strassgschwandtner, CFO Porsche Finance Group Romania.

Noua echipă de conducere urmărește consolidarea poziției de lider a grupului pe toate segmentele, continuarea procesului de digitalizare și dezvoltarea de programe axate pe experiența clientului.