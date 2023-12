Povestea Bittnet, compania fondată să contureze viitorul odată cu internetul

Dacă ar fi venit cineva la tine la sfârșitul anilor ’90 să îți spună că Internetul va schimba cu totul lumea, că locurile de muncă vor depinde de tehnologie, l-ai fi crezut? Ți-ai fi schimbat perspectiva despre viitorul tău și ți-ai fi regândit parcursul profesional? Ai fi vrut să înveți tot ce era de învățat despre cum să îl folosești? Doar când adresezi aceste întrebări realizezi cât de vizionari au fost tinerii care au înțeles acest lucru, încă de pe atunci. Doi dintre ei sunt frații Cristian și Mihai Logofătu, fondatorii Bittnet, una dintre cele mai relevante companii din domeniul IT din România.

La începutul anilor 2000, părinții, ambii profesori universitari, i-au înscris pe frații Logofătu la un program internațional de educație despre cum funcționează internetul, la Universitatea dinBucurești. Programul a fost promovat de Cisco, o companie americană de tehnologie în domeniul rețelelor de comunicații. „Pe scurt, ne învățau cum funcționează Internetul și cum se face o rețea de calculatoare. Sloganul Cisco – Internetul va schimba felul in care muncim – a fost reinterpretat atunci de tata: internet plus educație egal un loc de muncă”, își amintește Mihai Logofătu, care, alături de fratele său Cristian, a fondat grupul Bittnet. Amândoi fiind economiști, fără background în tehnologie, au început de jos. „De la cabluri, curățenie, construcții, le-am făcut absolut pe toate”, povestește el. Câțiva ani mai târziu, după terminarea cursului, au început să predea mai departe ce au învățat.

Antreprenoriat. Momentul zero

De aici a pornit și ideea de afaceri. „Ni s-a părut nouă că, dacă știm să facem atâtea lucruri pentru elevi și studenți, am putea să facem și pentru firme. Fără niciun plan de afaceri și fără o înțelegere a fenomenului”, explică antreprenorul. Astfel, în februarie 2007 au fondat Bittnet. „A pornit cu o foame de succes din partea noastră și cu multă curiozitate”, își amintește Mihai Logofătu. „S-au făcut sacrificii mari în familia noastră ca să avem acces la educație. Familiile de profesori nu se descurcau bine la

vremea respectivă”, povestește fondatorul Bittnet. Primii bani câștigați din muncă proprie sunt și prima definiție a independenței, în perspectiva unui tânăr. Însă antreprenoriatul cere multă energie și te provoacă permanent. „Cred că a fost un avantaj că am fost doi, pentru că setul nostru de abilități, înclinațiile noastre sunt diferite. Cristian este calculat, mult mai atent la riscuri. Are

o preocupare extensivă în zona financiară. Eu am fost cel care aducea riscurile, fiind mult mai orientat către oameni, către vânzări”, explică omul de afaceri.

Începe dezvoltarea

Schimbul de păreri cu alți antreprenori care trec prin aceleași experiențe este esențial. „Am început să ne punem tot felul de întrebări, să aderăm la comunități de business unde am interacționat cu alți antreprenori și s-au legat parteneriate și am făcut

schimburi de idei”, își amintește Mihai Logofătu. Iar parte din prieteniile legate atunci sunt solide și astăzi. Pe Dan Ștefan, cofondatorul companiei Autonom l-au cunoscut în 2009, în cadrul unei comunități de business. Astăzi, face parte din boardul de adviseri al Bittnet.

Ambiții de listare

Chiar dacă începutul a fost cu multe necunoscute, a existat de la început obiectivul de a crea o companie relevantă, reprezentativă pentru sectorul IT din România. Iar listarea la bursă, deși părea departe, era un vis la care aspirau. „Cristi, fiindcă era mult mai mult atras de zona pieței de capital, citea, învăța, a zburat în America de câteva ori ca să participe la diverse conferințe la care vorbitor era Warren Buffet. În 2009, am schimbat compania din SRL în SA, ca să ne pregătim de o investiție pe bursă”, explică

antreprenorul.

În 2011, economia mondială și autohtonă dădeau semne că se pregătesc să iasă din criză, iar Bittnet atrăgea prima investiție. Răz-

van Căpățână, un business angel român, cu o experiență vastă în marketing și publicitate, cumpără 24% din acțiuni, după partici-

parea celor doi frați la VentureConnect. La momentul tranzacției, cifra de afaceri a companiei era de 500.000 de euro pe an, iar promisiunea era că aceasta va sări de 8 milioane de euro pe an, în cinci ani. „Când am declarat asta, a început râsul în sală”, își amintește antreprenorul. Însă promisiunea a fost onorată.

Prima companie IT la BVB

Momentul istoric vine în 2015, când Bittnet se listează pe piața AeRO, fiind prima companie românească din IT de la BVB.

„Ne-am dat seama că suntem la o scară la care putem fi unul din actorii care să aibă un cuvânt de spus în sectorul de tehnologie din România, sector care, în opinia mea, este un sector critic. România are o șansă foarte mare în decada asta numită «decadă digitală» să avanseze datorită tehnologiei și a oamenilor din tehnologie. Iar misiunea noastră s-a schimbat atât de mult, încât astăzi noi spunem că sprijinim România în această călătorie digitală”, declară antreprenorul.

Misiunea, mai mare ca goana după profit

Bittnet a continuat să facă achiziții, să crească, să se dezvolte. „Cred că am căpătat cu adevărat sentimentul de li-

bertate abia acum 3-4 ani, când compania căpătat o anumită dimensiune. Fiindcă nu a fost niciodată o construc-

ție despre a optimiza lucruri pentru noi. Misiunea asta a fost întotdeauna mai mare”, explică Mihai Logofătu. Au ales să se listeze pe BVB, deși erau în negocieri foarte avansate cu doi români care reprezentau sistemul financiar-bancar din străinătate și care voiau să investească în Bittnet. „Ne-am întâlnit cu cei de la BVB și ne-au spus: Avem nevoie de o poveste de succes! Și am ales să ne listăm, deși, în esență, am luat mai puțini bani și a fost mai greu decât dacă am fi acceptat oferta celor doi investitori”, spune antreprenorul. După ce s-au listat la bursă și, în următorii ani, au folosit în premieră toate mecanismele pieței

de capital, a urmat un val de companii din IT care s-au listat. „Filozofia noastră a fost mereu că o felie dintr-o pizza mai mare va fi întotdeauna mai valoroasă decât să ai toată pizza, dar să fie mică”, adaugă omul de afaceri. Planurile mărețe le-au fost amâ-

nate de pandemie. „Am făcut trecerea pe piața principală la două săptămâni după ce am ieșit din starea de urgență. Atunci am fă-

cut o nouă promisiune: respectiv că până în 2024 o să creștem de cinci ori. Anul acesta ne apropiem foarte mult de acel obiectiv, iar anul viitor suntem încrezători că-l vom depăși”, spune Mihai Logofătu.

Bittnet Group astăzi

În acest moment, compania are aproape 5.000 de acționari. „Bittnet de astăzi este un grup de firme solid financiar, solid din punctul de vedere al guvernanței, al echipei. Mi se pare că, după fiecare treaptă urcată, vedem mai multe oportunități și impactul nostru devine mai mare”, susține omul de afaceri. Grupul Bittnet este organizat pe patru piloni de activitate. Pilonul cel mai mare este cel de infrastructură de comunicații, respectiv crearea de centre de date și de rețele de comunicații. Sub această umbrelă sunt cinci branduri în Transilvania și București. „Avem proiecte complexe, duse la bun sfârșit cu succes, care ne recomandă pentru

mai târziu”, spune antreprenorul. Al doilea pilon și cel mai vechi este legat de zona de educație. „Dacă medicii salvează vieți,

noi construim vieți. În aproape 20 de ani cred că sunt peste 50.000 de români care au participat la cursurile organizate de noi pentru a avansa în carieră, sau pentru a începe una”, explică Mihai Logofătu.

Mai multe achiziții, o nouă companie gata de listare

Al treilea pilon este cel de securitate. „Am identificat o nișă și ne-am concentrat să construim un jucător care să facă servicii avansate de cyber security. Fort se numește compania și a luat naștere în urma unor tranzacții prin care am investit în niște companii mai mici. Le-am asamblat într-o filozofie, le-am rebranduit sub numele FORT și pregătim listarea la bursă în primul trimestru din 2024. În februarie, martie, cel târziu, veți vedea la bursă compania FORT”, anunță antreprenorul. Ultimul pilon este cel al aplicațiilor de business. „Utilitatea ca afacere, ca organizație este în zona de software, de aplicații care îți fac afacerea mai bună, mai profitabilă, mai eficientă. Și aici e o poveste de succes pe care o vom dezvălui în curând.” În 2018 Bittnet investește în Elian Solutions, companie de ERP, care i-a fost furnizor patru ani. După tranzacție, compania a crescut de aproape șase ori.

În ultimul an, Bittnet a achiziționat Kepler Management Systems, un implementator al soluției ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision).

Momentul de consolidare

După o extindere rapidă, urmează și consolidarea. „Suntem deja cu primele raportări care arată schimbarea de traiectorie. Poate nu a fost cel mai bun an să alegem să creștem profitabilitatea, când, dacă te uiți în jur, peste tot scade. Nu cred că am fost neapărat cei mai buni în a ne alege momentele potrivite, dar întotdeauna ne-am atins obiectivele. Așadar, continuăm creș-

terea, dar o subordonăm profitabilității”, a explicat Logofătu. Tranzacții mai puține, dar inteligente, spune antreprenorul că urmează în 2024. Iar o extindere internațională este probabilă. „Ne uităm în principal la Europa. Ne dorim să facem o achiziție în altă țară, și ne uităm la companii deja listate. Nu ne ducem neapărat după o anumită țară, ne ducem pe o consolidare a sectorului, dar dacă cumva putem la pachet să avem și o listare, adică să fie o companie listată, deci o expunere pe două piețe, atunci cred că ar fi ideal. Interesul este și în zona de security, dar și în zona de infrastructură și cloud”, a explicat antreprenorul. În ceea ce privește 2023, acesta se va încheia cu cea mai mare cifră de afaceri din toată istoria.