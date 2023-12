Previziuni optimiste pentru turismul românesc în 2024

Multe agenții de turism și hotelierii din zonele cele mai vizitate ale României se laudă cu o creștere de 30-35% față de 2022, iar pentru 2024 iau în calcul același trend pozitiv. Chiar dacă nu vor mai fi creșteri atât de spectaculoase ca anul acesta, predicțiile sunt optimiste, mai ales pentru zona de balneo și SPA, pentru turismul de business și pe destinații de city break. Și pe litoralul românesc se așteaptă noi creșteri ale cererilor din partea românilor, mai ales pentru că s-a ajuns la o stabilitate în legătură cu prețurile, cele mai multe oferte fiind similare cu cele ale principalilor competitori – Bulgaria, Grecia și Turcia – la același raport calitate-preț.

Cei implicați în turismul din România au păreri diferite în legătură cu anul 2024: unii sunt optimiști, alții, mai ales din cauza gradului destul de scăzut de predictibilitate, rămân pesimiști. Optimiștii mizează mai ales pe voucherele de vacanță care vor fi primite și de angajații din mediul privat, chiar dacă s-a schimbat situația taxelor și a impozitelor.

„Eu mizez pe o creștere, oricât de mică ar fi, anul viitor. Cel mai bine cred că va merge turismul balnear, pentru că s-au făcut și foarte multe investiții. De exemplu, la Băile Felix, se mai deschide un hotel de 5 stele, la Complexul President, astfel încât vor fi două hoteluri de 5 stele în stațiune, ceea ce spune ceva important despre calitatea serviciilor din această zonă balneo. Ar trebui să se mai facă investiții în stațiune, dar oricum se vede că trendul este ascendent. Mai sunt și evenimente care atrag un număr foarte mare de oameni, mai ales în marile orașe care până acum câțiva ani nu prezentau interes pentru vizitatori. Oradea, Târgu Mureș, Brașov, dar și Craiova au devenit puncte de atracție, pentru un număr mare de oameni, mai ales atunci când sunt organizate evenimente importante, cum ar fi târgurile de Crăciun”, a explicat Adrian Voican, reprezentantul agenției de turism Bibi Touring – una dintre agențiile cu cele mai mari vânzări pe piața internă.

Acesta spune că dacă nu vor interveni probleme grave, se va înregistra cel puțin o creștere de 5-10% în turismul din România, anul viitor, după ce 2023 a adus o creștere de 30-35% în unele sectoare, față de anul precedent. Adrian Voican crede că marile festivaluri și dezvoltarea aeroporturilor din unele orașe care au devenit destinații de city break ar putea genera creșteri importante în zonele urbane, unde se adaugă și turismul de business, care a avut, de asemenea, creșteri foarte mari în 2023, după ce a fost aproape inexistent în 2020 și 2021. Dar agențiile și hotelierii nu-și pot face calcule pe baza segmentului reprezentat de team-building-uri, pentru că decizia direcționării bugetelor este luată de reprezentanții companiilor care aleg unde vor să-și trimită angajații, neexistând predictibilitate, explică Voican.

Litoralul românesc a devenit mai atractiv

În privința litoralului românesc, anul de referință a rămas tot 2019, cel anterior pandemiei. Agențiile de turism și hotelierii spun că au fost înregistrate creșteri în fiecare an, după 2020, dar abia în vara anului acesta s-a ajuns la o situație apropiată de 2019, fără a se depăși nivelul înregistrat atunci. Tendințele din ulimii doi ani îi determină pe cei mai mulți să fie optimiști în legătură cu vara lui 2024, când se așteaptă atât o creștere a numărului de turiști, cât și a înnoptărilor și a încasărilor, având la bază calitatea serviciilor și investițiile din ultima perioadă.

„Cred că va fi o creștere de 10-15% anul viitor, față de anul acesta, pe litoral. Anul 2023 e comparabil cu 2019, dar nu s-a depășit nivelul de atunci. Creșterile vor fi generate mai ales de investițiile care s-au făcut în ultimii ani. Sunt din ce în ce mai multe hoteluri care adoptă conceptul all incliusive pe litoralul românesc, iar în ultimii doi ani, turiștii români au descoperit că pot face vacanțe de foarte bună calitate și pe litoralul nostru. Am observat și dorința multor români de a merge în mai multe vacanțe în perioada sezonului de vară, din care una de cel puțin cinci nopți este pe litoralul românesc. În privința prețurilor, deja avem același nivel al costurilor, la aceleași categorii de hoteluri, cu același regim de masă, ca hotelurile din Bulgaria, Grecia sau Turcia, ba chiar sunt oferte mai bune la hotelurile de pe litoralul românesc, în anumite perioade”, a explicat, pentru Income Magazine, Lucian Bădîrcea, reprezentantul agenției de turism IRI Travel – specializată în turismul pe litoral.

Acesta mai spune că în alegerile pe care le fac turiștii români, foarte mult contează și ofertele cu reduceri mari de preț, în regim „early booking”. „Oferte last minute sunt mai puține, pentru că se vând foarte multe pachete turistice în sistemul rezervărilor timpurii, astfel încât aproape toate hotelurile ajung la un grad de ocupare de 75-80% pe întregul sezon, încă din luna aprilie. Ofertele pentru litoral au fost lansate încă din luna septembrie, iar cei care s-au obișnuit cu acest sistem de rezervări au cumpărat deja vacanțe pentru sezonul estival din 2024, benefiind de reducerile substanțiale de preț”, mai spune Bădîrcea.

De exemplu, pentru un pachet cu 5 nopți de cazare la un hotel de 3 stele din stațiunea Eforie Nord, în perioada 15-20 iunie, prețul este 624 de lei pe cameră, fără mese incluse, iar pentru un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, 1.323 de lei, în aceeași perioadă. Prețurile cresc în funcție de perioada aleasă, dar și dacă se adaugă anumite servicii. Astfel, tot la Eforie Nord, în vârf de sezon, în perioada 10-15 iulie 2024, prețul unei vacanțe cu 5 nopți de cazare este 1.137 de lei pentru o cameră de hotel de 3 stele, fără masă, respectiv 3.599 de lei, pentru o cameră la un hotel de 4 stele, cu demipensiune.

În general, cele mai avantajoase prețuri se pot obține de la agențiile de turism care lansează oferte speciale și vând pachete turistice cu 5-6 luni înainte de perioada vacanțelor, iar prețurile cele mai mari vor fi cu doar câteva zile înainte de ziua cazării, pentru că hotelierii nu fac reduceri „last minute”, având un grad mare de ocupare, în special în vârf de sezon.

Se așteaptă și turiști străini

Există previziuni pline de optimism și în privința atragerii turiștilor străini, după ce „incoming-ul” a fost aproape inexistent, în ultimii ani. Un atu ar fi chiar investițiile pe care le fac unele lanțuri hoteliere internaționale în România. „Mai multe branduri hoteliere internaționale și-au anunțat intrarea în țara noastră, ceea ce reprezintă o promovare în plus pentru noi. Marea lovitură este dată de Kempinski, primul brand de lux care intră pe piața românească și care va deschide un hotel la Poiana Brașov, în prima parte a anului 2026. Pentru anul viitor sunt programate să se deschidă Ibis Styles Braşov, Corinthia Bucureşti, Adagio şi Tribe Bucureşti, DoubleTree by Hilton Braşov şi Autograph Collection by Marriott Arad”, a explicat Traian Bădulescu, specialist în turism.