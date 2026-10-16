Rusia: Veniturile din petrol și gaze ar urma să crească cu 10% luna aceasta

Veniturile Rusiei de pe urma taxelor pe petrol și gaze ar urma să crească în ritm anual cu 10% luna aceasta, la 1.000 miliarde de ruble (11,97 miliarde de dolari), conform calculelor Reuters.

Aceste venituri sunt responsabile pentru aproximativ o cincime din totalul veniturilor la bugetul federal. Rusia, al treilea cel mai mare producător și exportator de petrol din lume după SUA și Arabia Saudită, este puternic dependentă de vânzările de țiței și gaze, care ajută la finanțarea campaniei sale în Ucraina.

În octombrie, comparativ cu luna precedentă, veniturile Rusiei de pe urma taxelor pe petrol și gaze vor fi mai mult decât duble, datorită plăților trimestriale a taxi suplimentare pe producția de țiței. Excluzând taxa, veniturile din octombrie ar urma să depășească nivelul celor din septembrie cu aproximativ 164 miliarde de ruble, sau 36%.

După ce conflictul din Orientul Mijlociu a perturbat aprovizionarea, cotația țițeiului pe plan global a crescut. Totuși, efectul pozitiv al prețurilor mai ridicat la petrol e parțial compensat de un declin estimat de 5% al producției în trimestrul trei din 2026, față de perioada similară din 2025.

Conform bugetului pe 2026, oficialii de la Moscova se așteaptă la venituri din petrol și gaze de 8.918 miliarde de ruble, din veniturile totale de 40.283 miliarde de ruble.

Conform Reuters, veniturile totale din petrol și gaze în perioada ianuarie – octombrie 2026 ar urma să ajungă la 6.450 miliarde de ruble, un declin de 14% față de perioada similară din 2025.

Anul trecut, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020.