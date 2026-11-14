Profit de 334,3 milioane lei înregistrat de Fondul Proprietatea în primele 9 luni din 2026

Fondul Proprietatea a încheiat primele 9 luni din 2026 cu un profit net de 334,3 milioane lei, în creștere față de cel de 139,8 milioane lei obținut în perioada similară a anului anterior, conform datelor transmise vineri Bursei de Valori București.

În perioada ianuarie – septembrie 2026, participațiile au crescut cu 10,8% comparativ cu primele 9 luni din 2025. Creșterea netă a participațiilor, în valoare de 238 milioane lei, a fost determinată în principal de actualizarea evaluării la 30 iunie 2026 pentru primele trei societăți din portofoliu, cea mai semnificativă fiind creșterea valorii juste a CN Aeroporturi București SA (231,1 milioane lei).

La 30 septembrie 2026, Fondul Proprietatea avea active de 2,738 miliarde lei și datorii de 192,996 milioane lei.

Fondul Proprietatea a fost înființat în data de 28 decembrie 2005 ca societate pe acțiuni, funcționând ca societate de investiții de tip închis. Durata Fondului Proprietatea este până la data de 31 decembrie 2031 iar această dată poate fi prelungită prin hotărârea AGEA cu perioade suplimentare de 5 ani. La finele lunii septembrie, portofoliul societății includea dețineri în 23 de companii (5 listate și 18 nelistate), atât societăți private, cât și societăți controlate de stat.

Începând cu data de 25 ianuarie 2011, acțiunile Fondului sunt listate la BVB.