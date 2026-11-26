România a atras fluxuri nete de investiții străine directe (ISD) de aproximativ 66 de miliarde de euro în perioada 2015-2025, în timp ce soldul acestora a crescut de peste trei ori de la aderarea la Uniunea Europeană, ajungând la aproape 135 de miliarde de euro la sfârșitul anului trecut, potrivit unei analize realizate de Banca Transilvania (BT).

”Comerțul conectează piețe, iar investițiile conectează economii. Imaginea de ansamblu este cea care contează: în perioada 2015-2025, România a atras fluxuri nete de investiții străine directe de aproximativ 66 de miliarde de euro. Capitalul vine acolo unde găsește oportunități, încredere și perspective de dezvoltare. Apartenența la Uniunea Europeană a făcut România mai atractivă pentru investiții și mult mai conectată la economia europeană și globală. Următorul pas este ca această conectare să aducă tot mai multă tehnologie, competențe și impact”, afirmă Ioan Nistor, economist-șef al Băncii Transilvania și autor al analizei ”Investițiile străine directe, în contextul aderării României la UE”.

Potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR), soldul investițiilor străine directe a crescut de la 42,77 miliarde de euro la sfârșitul anului 2007 la 134,82 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025.

”Aderarea la UE nu este singura explicație pentru această evoluție, capitalul străin fiind prezent în România și înainte de 2007. Cifrele arată însă o schimbare de anvergură: în mai puțin de două decenii, soldul investițiilor străine directe aproape s-a triplat, pe măsură ce economia României a devenit tot mai conectată la fluxurile europene și internaționale de capital”, se arată în analiză.

Primii ani după aderarea la Uniunea Europeană au adus în România fluxuri importante de capital, respectiv 7,25 miliarde de euro în 2007 și 9,5 miliarde de euro în 2008. Criza financiară internațională a schimbat însă dinamica investițiilor, acestea coborând succesiv până la 1,82 miliarde de euro.

Revenirea după criză a fost treptată, fluxul investițiilor străine directe crescând de la 3,46 miliarde de euro în 2015 la 5,27 miliarde de euro în 2018 și 5,17 miliarde de euro în 2019, notează sursa citată.

Pandemia a generat un nou recul al investițiilor străine directe, până la 3,01 miliarde de euro în 2020, urmat de o revenire în următorii doi ani. După temperarea din perioada 2023-2024, investițiile au accelerat din nou în 2025, când fluxul net a ajuns la 7,91 miliarde de euro, în creștere cu 41,1% față de anul precedent.

În ceea ce privește distribuția sectorială a capitalului străin, industria prelucrătoare deține cea mai mare pondere, de peste 26%, urmată de construcții și tranzacții imobiliare (18%), comerț (16%), sectorul financiar și al asigurărilor (15%) și industria extractivă (6%).

Totodată, aproape 87% din soldul investițiilor străine directe din România provine din statele membre ale Uniunii Europene.

”Originea capitalului arată cât de puternic s-a conectat economia României la cea europeană. În 2007, principalii investitori proveneau din Austria (21% din soldul ISD), Țările de Jos (16%), Germania (12%) și Franța (9%). 20 de ani mai târziu, geografia investițiilor s-a modificat, dar legătura cu Europa a rămas dominantă: Țările de Jos (aproape 20%), Austria (circa 15%), respectiv Germania (12%). Cel mai relevant este tabloul general: statele membre ale Uniunii Europene reprezentau împreună aproape 87% din soldul investițiilor străine directe din România. Pentru România, integrarea europeană este instituțională și comercială, dar și vizibilă în structura capitalului din economie”, relevă analiza.

Potrivit autorului, infrastructura, educația, competențele și predictibilitatea sunt factori care pot contribui la atragerea unor investiții mai complexe, cu o componentă tehnologică mai ridicată.

”După aproape 20 de ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, întrebarea este ce fel de investiții poate atrage acum țara noastră. Infrastructura, educația, competențele și predictibilitatea pot muta România spre proiecte mai complexe, care să însemne mai multă tehnologie și mai mult impact. În același timp, companiile românești pot beneficia mai mult de oportunitățile create de apartenența europeană și se pot conecta la rândul lor la lanțurile internaționale de business”, se menționează în document.

De asemenea, România are potențialul de a deveni exportator de capital, în condițiile în care există companii autohtone suficient de puternice pentru a investi pe piețele internaționale.

”Dacă primele două decenii au fost despre integrarea României în fluxurile europene de capital, următoarea etapă poate fi despre transformarea acestei integrări în mai multă valoare păstrată în România. Pe de altă parte, România poate deveni exportator de capital: sunt companii românești suficient de puternice pentru a investi în alte piețe, internațional. Tocmai pentru că maturizarea unei companii se vede atât în capitalul pe care îl atrage, cât și în capitalul pe care începe să îl exporte”, a adăugat autorul analizei.