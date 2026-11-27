Activele fondurilor deschise de acțiuni au crescut cu 95,2% în primele zece luni ale acestui an, până la 18,25 miliarde de lei, depășind în octombrie activele fondurilor de obligațiuni și instrumente cu venit fix, care se situau la 17,95 miliarde de lei, potrivit datelor centralizate de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF).

”Cu o creștere a activelor de 95,2% în primele zece luni ale anului și de 11,9% numai în octombrie, fondurile deschise locale de acțiuni au devenit cea mai mare categorie de fonduri deschise locale după valoarea activelor nete administrate”, se arată într-un comunicat al AAF.

Fondurile deschise de acțiuni au atras în octombrie subscrieri nete de 611,4 milioane de lei, după ce în septembrie înregistraseră ieșiri nete.

”Cumulat, în primele zece luni ale anului, intrările nete în această categorie de fonduri s-au ridicat la aproape 4,86 miliarde de lei. Evoluția reflectă interesul tot mai mare al românilor pentru investițiile în acțiuni, această categorie de fonduri concentrând peste 70% din subscrierile nete înregistrate de fondurile deschise locale în 2026”, precizează sursa citată.

În luna octombrie, activele fondurilor diversificate au crescut cu 5,7%, ajungând la peste 7 miliarde de lei, în timp ce activele fondurilor de obligațiuni și instrumente cu venit fix au înregistrat o creștere de 2,2%, până la 17,95 miliarde de lei.

”Evoluția din acest an a fondurilor de acțiuni ne arată că, pe măsură ce acumulează experiență investițională, românii devin mai interesați de instrumentele financiare care le oferă perspective de creștere a valorii economiilor pe termen lung. Este o schimbare importantă pentru o societate în care, multă vreme, economisirea a fost asociată aproape exclusiv cu depozitele bancare. Experiența inflației ridicate i-a determinat pe mulți români să analizeze mai atent ce se întâmplă cu puterea lor de cumpărare și să caute soluții pentru protejarea acesteia în timp. Este important ca fiecare investitor să își construiască portofoliul în funcție de obiectivele financiare personale, de perioada în care va avea nevoie de bani și de capacitatea de a tolera fluctuațiile piețelor. Fondurile de obligațiuni și cele de acțiuni îndeplinesc roluri diferite într-o strategie financiară, iar diversificarea economiilor între mai multe clase de active rămâne unul dintre principiile fundamentale ale unei investiții responsabile”, a declarat Horia Gustă, președintele AAF, citat în comunicat.

Potrivit datelor asociației, numărul investitorilor în fondurile locale de investiții a ajuns la 1.552.601 la finalul lunii octombrie, dintre care 1.462.111 în fondurile deschise locale și 90.490 în fondurile de investiții alternative.

Fondurile de acțiuni au atras și cel mai mare număr de noi investitori în luna octombrie.

”Din creșterea cu 34.386 a numărului de investitori în fondurile deschise locale, cea mai mare contribuție a revenit fondurilor de acțiuni, cu un plus de 13.304 investitori, urmate de categoria ‘alte fonduri’, cu 8.436 de noi investitori, fondurile diversificate, cu 8.010, și fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix, cu 4.636 de persoane”, se menționează în comunicat.

Fondurile de obligațiuni și instrumente cu venit fix continuă să dețină cel mai mare număr de investitori, respectiv 439.507, fiind urmate de fondurile de acțiuni, cu 354.832 de investitori.

În ceea ce privește activele nete ale întregii piețe a fondurilor de investiții, acestea au crescut cu 33% în primele zece luni ale anului.

”După scăderea de 2,7% consemnată în septembrie, activele nete ale întregii piețe a fondurilor de investiții au crescut în octombrie cu 5,5%, până la 83,3 miliarde de lei, în prezent fiind cu 20,7 miliarde de lei mai mari față de începutul anului”, potrivit documentului.

Activele fondurilor deschise locale au crescut în octombrie cu 6,1%, până la 49,5 miliarde de lei, cele ale fondurilor de investiții alternative locale cu 5%, până la 29,4 miliarde de lei, iar cele ale fondurilor deschise străine distribuite în România cu 3,1%, până la 4,39 miliarde de lei.

Totodată, cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete cuprinse între 58% și 68,1%.

”Pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante cinci fonduri au avut randamente cuprinse între 153,6% și 196%, obținute de-a lungul ultimilor trei ani (față de luna octombrie 2023)”, precizează AAF.

Asociația Administratorilor de Fonduri din România este organizația profesională neguvernamentală a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din România, care reunește 23 de societăți de administrare a investițiilor (SAI) și administratori de fonduri de investiții alternative (AFIA). Din anul 2007, AAF este membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA).