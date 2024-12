Programul Rabla, anihilat de înmatriculările second hand

Programul Rabla de înnoire a parcului auto național a mobilizat peste 7 miliarde de lei începând cu anul 2005, dar rezultatele sunt dezamăgitoare. Mașinile la mâna a doua continuă să domine înmatriculările auto, iar România are unul dintre cele mai îmbătrânite parcuri auto din UE. Cele mai recente statistici arată că în primele zece luni ale anului 2024 înmatriculările de automobile au crescut, dar aproape 70% dintre mașinile înscrise în circulație sunt second hand. De la începerea programului și până anul trecut fuseseră casate 978.363 de mașini vechi și înregistrate 641.921 de mașini noi. Astăzi, din cele circa 8 milioane de autoturisme care circulă pe șoselele României, peste 5 milioane au o vechime mai mare de 16 ani.

Pe primele zece luni din 2024, înmatriculările de autoturisme noi au atins valoarea de 127.061 unități, marcând o crestere de 4,05% față de aceeași perioada din 2023, respectiv 122.104 unității. În același timp, numărul înmatriculările de autoturisme second hand a fost de 270.548 unității, un număr foarte mare chiar dacă el a înregistrat o scădere de 0,2% față de perioada similară din 2023, respectiv 271.104 unități, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM). Cifrele mai arată că entuziasmul românilor pentru achiziționarea mașinilor electrice a scăzut, ei reorientându-se spre mașinile hibride care sunt văzute ca un compromis între mașinile electrice și cele cu motoare termice. Acest trend se remarcă la nivelul întregii UE, după cum releva recent o analiză realizată de Asociația Transport & Environment (T&E). Astfel, dintre autoturismele noi înregistrate în țara noastră în primele zece luni, 7.943 au propulsie full electrică (-27%) și 48.322 unități au propulsie hibridă (+52%) față de perioada similară din 2023.

Clasamentul pe marci autoturisme noi, primele 10 luni din 2024 :

DACIA = 37.112 unități TOYOTA = 11.079 unități HYUNDAI = 8.768 unități SKODA = 8.678 unități RENAULT = 8.038 unități VOLKSWAGEN = 7.908 unități FORD = 5.461 unități MERCEDES = 4.564 unități BMW = 4.219 unități SUZUKI = 3.820 unități

Succes la relanti

Bugetul alocat Programului Rabla Clasic 2024 a fost de 300 de milioane de lei, iar pentru Programul Rabla Plus bugetul alocat este de un miliard de lei. Deși pentru Rabla Plus s-a prevăzut anul acesta un buget record, dezinteresul românilor pentru el este demonstrat de statistica din primele zece luni și el este explicat prin înjumătățirea subvenției de la 10.000 de euro la 5.000 de euro.

Potrivit datelor Administrației Fondului de Mediu, în perioada 2018 – 2022, au fost casate prin programul Rabla Clasic 327.556 de mașini vechi, în schimbul acestora fiind acordate tichete cu ajutorul cărora au fost comercializate de firmele înscrise în program 266.076 de autoturisme noi. Acestor valori li s-au adăugat în 2023 un număr de 68.480 de mașini casate, iar cu ajutorul voucherelor acordate s-a finanțat achiziționarea unui număr de 30.540 de mașini noi. Cele mai multe autoturisme comercializate prin Rabla Clasic au fost cele sub marca Dacia. De exemplu, anul trecut din totalul mașinilor noi finanțate prin Rabla Clasic, 10.628 au fost marca Dacia (35%). Pe locurile următoare s-au plasat mașinile comercializate sub brandurile Toyota și Renault, dar cu mult sub Dacia, circa 3.000 de unități fiecare. În cazul Rabla Plus, numărul de mașini noi finanțate a depășit în perioada 2018 – 2022 valoarea de 32.500 de unități. Dintre acestea, 6.033 au fost mașini cu sistem Plug-In Hybrid (PHEV), iar 26.480 complet electrice (BEV). Totodată, în 2023 au fost achiziționate prin Rabla Plus încă 10.239 de mașini PHEV și BEV.

Departe de destinația dorită

Un studiu publicat de Asociația 2Celsius în decembrie 2022 arăta că deși s-au cheltuit foarte mulți bani prin Programele Rabla și Rabla Plus, demersul este departe de a-și fi atins scopul. Fondurile publice au ajutat oamenii cu venituri peste media națională și au contribuit mai mult la creșterea profiturilor producătorilor și distribuitorilor de mașini decât la bunăstarea, mobilitatea și accesul la servicii de bază ale cetățenilor, susținea raportul intitulat „Impactul social al schemelor de reînnoire a parcului național auto: programele Rabla și Rabla Plus”. Concluziile sunt susținute de statistici. La sfârșitul anului trecut erau înregistrate în circulație un număr de 8,15 autoturisme. Cea mai mare categorie de autoturisme era cea a mașinilor cu o vechime de peste 20 de ani, care a crescut cu 10%, adică cu 258.082 unități, la un total de 2,69 milioane de autoturisme. A doua ca volum era categoria celor între 16 și 20 de ani vechime, care totaliza 2,53 milioane de unități, fiind cu 153.586 autoturisme mai multe față de anul 2022. Cele mai multe autoturisme, 5,23 milioane, aveau o vechi mai mare de 16 ani, această categorie crescând cu peste 400.000 de unități în 2023. În schimb, în categoria 0 – 2 ani numărul de autoturisme înmatriculate a crescut cu 7,8%, la 246.401 unități, cu aproape 20.000 mai multe decât în urmă cu un an.

Începe „Rabla” pentru tractoare

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a semnat pe 7 noiembrie Ordinul pentru aprobarea ghidului de finanțare al programului Rabla pentru tractoare. Programul de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare şi maşini agricole autopropulsate este derulat în premieră în acest an prin Administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul total alocat este de 500 milioane de lei. „Este un program de mare ajutor micilor fermieri, așa că, imediat ce dăm startul la înscrieri, mă aștept să avem solicitări pe măsura entuziasmului pe care mi l-au transmis toți cei cu care am stat de vorbă. Le vom plăti pe toate, avem 500 milioane lei care vor ajunge la cei care vor să producă mai mult și mai ecologic. Economia rurală are nevoie de tot sprijinul să fie competitivă și mă bucur că Ministerul Mediului vine cu un ajutor consistent, de până la 44.000 euro pentru fiecare producător agricol”, a declarat Mircea Fechet.