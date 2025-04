Tanczos Barna: Am aprobat Ordonanța de Urgență prin care am modificat reglementările privind impozitul pe construcțiile speciale

Guvernul a aprobat joi Ordonanța de Urgență prin care a modificat reglementările privind impozitul pe construcțiile speciale, a declarat, joi, vicepremierul și ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, după ședința de Guvern.

‘Astăzi am aprobat Ordonanța de Urgență prin care am modificat reglementările privind impozitul pe construcțiile speciale. Inițial, în Ordonanța de Urgență s-a prevăzut că normele se vor aproba prin hotărâre de guvern. Am decis ca detaliile care sunt relativ simple și pentru o aplicare mai ușoară să le introducem într-o ordonanță de urgență. Asta am făcut astăzi. Am clarificat baza de impozitare, diferențiat pentru companiile private și pentru companiile care administrează bunuri publice aflate în concesiune, luate în concesie de la statul român, din ministere sau luate în concesiuni de la autoritățile publice locale. Deci am făcut această diferențiere pentru că în cazul companiilor private se calculează amortizare, se reduce treptat valoarea impozabilă a bunurilor, a construcțiilor speciale, în cazul construcțiilor aflate în domeniul public nu există această amortizare. Vorbim de o valoare istorică. Este motivul pentru care aplicăm o diferențiere ca și procent. Aplicăm un impozit de 0,5% la valoarea netă a activelor’, a explicat Tanczos Barna.

El a menționat că această reducere a fost solicitată de companiile private care plătesc impozitul. De asemenea, s-a mai solicitat o limitare în timp și implementarea unor excepții. Ministrul Finanțelor a precizat că s-a decis ca celelalte aspecte să fie avute în vedere și discutate cu companiile care au participat în procesul de de consultare în momentul în care se va discuta despre reforma fiscală.

‘Astăzi facem o reducere a acestui impozit și aplicăm la valoarea netă, așa cum au solicitat aceste companii private. De asemenea, în cadrul procesului de consultare publică, am discutat cu companiile de stat care administrează bunuri aflate în domeniul public. Am vorbit și cu companiile de apă și canalizare, cu operatorii regionali care de asemenea administrează un bun extrem de important, sistemele de canalizare și de apă. Din partea lor, de asemenea, în consultarea publică avută la Minister, am primit o solicitare sau mai multe solicitări de reducere a cotei de impozitare. În felul acesta am ajuns la 0,25% din valoarea istorică, valoarea brută a infrastructurii care se supune impozitării. De asemenea, am introdus o bonificație de 10% similar bonificației la impozitele locale pe clădiri care se aplică la unitățile administrative teritoriale, la primării. Această bonificație se obține în cazul în care impozitul se plătește până la data de 25 mai 2025. Celelalte termene cu privire la plata în două tranșe au rămas nemodificate’, a spus Tanczos Barna.

Ministrul Finanțelor a afirmat că Ordonanța de urgență generează o încasare de peste un miliard de lei, bugetată în baza ordonanței inițiale.

‘Nu am modificat această sumă și varianta aprobată astăzi asigură încasarea acestei sume de către Ministerul Finanțelor. Din calculele noastre rezultă că o proporție de 75% din această sumă va fi plătită de companiile de stat sau companiile care administrează bunuri aflate în domeniul public și 25% de către companiile private’, a mai declarat Tanczos Barna.

Ordonanța de Urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare (‘Ordonanța trenuleț’), aprobată la finele anului trecut, prevedea că ‘impozitul pe construcții se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcțiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidența acestor prevederi și valoarea clădirilor din parcurile industriale, științifice și tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri’.

Ministrul a mai anunțat că, prin Ordonanța de Urgență adoptat joi s-a permis și ca Ministerul Apărării, având în vedere situațiile excepționale, să poate să angajeze personal necesar pentru desfășurarea activităților specifice. De asemenea, a fost făcută posibilă angajarea persoanelor pentru creșele finalizate de către Ministerul Dezvoltării, pe parcursul anului.

‘În momentul în care se finalizează câte o creșă și se poate începe activitatea, se va permite angajarea personalului de specialitate’, a precizat Tanczos Barna.

El a adăugat că, totodată, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate să facă plăți din fondurile europene pentru ‘prima de carieră’, pentru copiii care beneficiază de anumite sume din fondurile europene, și pentru persoanele aflate în dificultate.

‘De asemenea, am permis ca din bugetul de stat să se facă plățile pentru a realiza cardurile pe care se fac transferurile acestor sume, astfel încât lucrurile să fie urmăribile, să existe un control și o metodă modernă de transfer al acestor sume’, a punctat ministrul Finanțelor.