Protecția Consumatorilor a dat amenzi de peste 5,1 milioane de lei, în urma unor controale în toată țara

Comisarii pentru protecția consumatorilor au aplicat amenzi de peste 5,1 milioane de lei în urma unor controale efectuate în toată țara, care au vizat modul de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), acțiunile au avut loc în perioada 26 – 30 octombrie 2026 și au vizat peste 1.600 de operatori economici, la nivelul întregii țări.

În urma controalelor, au fost aplicate 1.083 de amenzi contravenționale, în valoare de peste 5,1 milioane de lei și 712 avertismente.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 4,7 milioane de lei, fiind oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 260.000 de lei. De asemenea, au fost oprite temporar de la comercializare produse în valoare de peste 490.000 de lei, dar și prestarea de servicii până la remedierea deficiențelor pentru 11 operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: produse alimentare cu data limită de consum depășită; prezența reziduurilor de pene și puf pe suprafața carcaselor de pasăre; prezența unor zone anatomice la nivelul carcaselor de porc cu hemoragii și acumulări de sânge; nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru carne, preparate culinare și sosuri; cârlige metalice de suport pentru carcase, prezentând depuneri semnificative de rugină; produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității; utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică.

În plus, au fost depistate agregate frigorifice cu elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de impurități, precum și prezența acumulărilor consistente de gheață în ambalajele produselor congelate.

Comisarii ANPC au mai constatat întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare, recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii), dar și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement, evidențiată prin lipsa unor părți componente și a elementelor de siguranță.