Amenzi de 150.000 de lei, aplicate taximetriştilor în luna octombrie

Un număr de 56 de amenzi, în valoare totală de 150.000 de lei, au fost aplicate taximetriştilor în luna octombrie, informează Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

În plus, au fost reţinute 31 de autorizaţii şi 4 certificate de atestare a pregătirii profesionale.

Au fost controlate 260 de taxiuri în centrul Capitalei, în zone precum Universitate, Intercontinental, Academiei sau Lahovari, anunţă Poliţia Locală a Capitalei, pe pagina sa de Facebook.

„Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Transporturi verifică dacă taximetriştii sunt la zi cu toate documentele, dar şi alte aspecte, de exemplu efectuarea curselor fără aparat, folosirea dispozitivelor de tip ‘maimuţă’, lipsa casetei ‘TAXI’ ori fumatul în autoturism”, transmite sursa citată.

Printre motivele sancţiunilor s-au numărat neprezentarea documentelor la control (de exemplu, buletinul de verificare metrologică), precum şi suprapreţul curselor, refuzul acestora şi intervenţiile asupra aparatului de taxat.

Poliţiştii locali verifică: autorizaţia de transport, autorizaţia taxi, certificatul de înmatriculare al autovehiculului cu ITP taxi valabil, poliţa RCA, poliţa de asigurare persoane şi bagaje, certificatul RAR, buletinul de verificare metrologică, atestatul/certificatul de pregătire profesională al conducătorului auto, contractul cu dispeceratul taxi.

Controalele vor continua în toate zonele oraşului, menţionează sursa citată.