UE pregăteşte amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală pentru practicile comerciale înşelătoare din mediul digital

Companiile care utilizează practici comerciale înşelătoare pentru a determina consumatorii să cumpere mai mult sau care vizează copiii cu publicitate personalizată riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală, potrivit unui proiect legislativ al Comisiei Europene, consultat de Reuters.

Noua reglementare, denumită Digital Fairness Act (DFA), urmează să fie prezentată miercuri de comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath. Propunerea va trebui ulterior negociată cu statele membre şi Parlamentul European înainte de a putea intra în vigoare.

Proiectul urmăreşte să combată aşa-numitele ”dark patterns”, tehnici de proiectare a site-urilor şi aplicaţiilor care manipulează utilizatorii pentru a face achiziţii sau a accepta condiţii dezavantajoase. Aceste practici ar urma să fie interzise în relaţiile comerciale dintre companii şi consumatori.

Comisia Europeană propune, de asemenea, interzicerea publicităţii personalizate adresate copiilor şi consumatorilor vulnerabili. Companiile care utilizează preţuri dinamice, precum cele pentru biletele al căror cost variază în funcţie de cererea în timp real, vor trebui să precizeze câte produse sau bilete sunt disponibile la preţul afişat.

O altă prevedere obligă platformele digitale să ofere utilizatorilor posibilitatea de a dezactiva funcţiile care încurajează utilizarea excesivă sau compulsivă a serviciilor online.

Organizaţia Finance Watch, care promovează protecţia interesului public în reglementarea serviciilor financiare, consideră însă că propunerile nu oferă suficientă protecţie persoanelor care investesc online.

”Propunerile privind practicile de manipulare digitală merg în direcţia corectă, dar nu sunt suficient de ambiţioase pentru a proteja adecvat consumatorii de servicii financiare”, a declarat Peter Norwood, reprezentant al Finance Watch.

Digital Fairness Act reprezintă o nouă iniţiativă a Uniunii Europene de înăsprire a regulilor aplicabile marilor companii tehnologice, platformelor de comerţ electronic şi reţelelor sociale.