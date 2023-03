PwC CEO Survey: Principalul risc pentru rentabilitate este deficitul forței de muncă

Jumătate (52%) dintre directorii generali din România se declară încrezători în perspectivele de creștere a veniturilor companiilor pe care le conduc în următorul an, potrivit raportului PwC CEO Survey 2023. În același timp, un sfert dintre respondenți (27%) cred că organizațiile lor nu vor supraviețui peste un deceniu dacă își continuă cursul actual și nu iau decizii de transformare a companiilor.

Cel mai important factor care le va afecta rentabilitatea pe termen lung este deficitul de angajați și competențe, arată 70% dintre respondenți, alte amenințări fiind: schimbarea preferințelor consumatorilor, noutățile în reglementare, apariția unor noi tehnologii, tranziția la noi surse de energie și distorsiunile lanțului de aprovizionare.

”Liderii de afaceri se confruntă cu o serie de amenințări și riscuri urgente care s-au acumulat în ultimii doi ani și cărora trebuie să le facă față și, în același timp, trebuie să se gândească strategic la viitor, la modul în care trebuie să-și reinventeze afacerile pentru a rămâne viabile pe termen lung. Marea provocare este cum vor găsi echilibrul, cum vor atenua tensiunile de astăzi, luând totodată decizii pentru transformarea organizațională. Sondajul ne dă și vești bune, fiind încurajator faptul că 60% din investițiile pe care le fac au ca obiectiv reinventarea companiilor, iar 40% sunt concentrate pe consolidarea actuală”, a declarat Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner PwC România.

Pe termen scurt, circa trei sferturi dintre respondenți (73%) plănuiesc să investească în automatizarea proceselor, tehnologii noi și dezvoltarea angajaților.

Top trei preocupări: inflația, volatilitatea macroeconomică și conflictele geopolitice

Directorii din România percep inflația ca fiind principalul risc pentru dezvoltarea afacerilor în următorul an (48%), urmat de conflictul geopolitic (42%) și volatilitatea macroeconomică (38%).

Imaginea se modifică ușor atunci când orizontul de timp se lărgește – volatilitatea macroeconomică devenind cea mai importantă îngrijorare în următorii cinci ani, secondată de inflație și conflictul geopolitic. Peste o treime dintre directorii generali din România resimt o expunere mare sau foarte mare la fiecare dintre cei trei factori de risc.

Reduc costurile, dar evită concedierile sau scăderea investițiilor

Ca răspuns la provocările economice pe termen scurt, executivii spun că iau măsuri pentru a stimula creșterea veniturilor și a reduce costurile. Astfel, 92% declară că deja reduc costurile de operare sau intenționează să facă acest lucru în următoarele 12 luni. Însă, circa două treimi dintre directorii generali din România declară că nu au în vedere concedierile, în timp ce cealaltă treime a celor intervievați recunosc că au demarat un program de disponibilizări sau urmează să o facă (procentul la nivel global este chiar mai mare, 39%). Într-o măsură apropiată, aproximativ trei din cinci directori executivi afirmă că nu au în vedere înghețarea angajărilor.

În ceea ce privește o posibilă amânare a investițiilor, ponderea directorilor generali din România care afirmă că păstrează ritmul investițional (52%) este mai mare decât a celor care declară că au inițiat demersul de diminuare a investițiilor sau au în plan o astfel de inițiativă (44%).

Germania rămâne cea mai atractivă piață externă

În comparație cu studiul de anul trecut, se pot observa schimbări în privința destinațiilor preferate de către directorii executivi din România pentru perspectivele generale de dezvoltare a companiilor. Pentru liderii de afaceri din România, Germania este de mai mulți ani cea mai atractivă piață externă în privința oportunităților de creștere. Statele Unite se clasează, la fel ca în urmă cu un an, pe locul secund, urmată de Franța, Austria, Moldova, Ungaria și Bulgaria, în urcare față de pozițiile ocupate anterior. China coboară anul acesta în clasamentul destinațiilor considerate propice pentru dezvoltare de către directorii executivi din țara noastră de pe poziția a treia în 2022 pe penultimul loc. Polonia reintră în top zece al celor mai importante piețe de export, în timp ce Rusia iese din clasament.

Alte concluzii ale raportului

62% se așteaptă la o încetinire a creșterii economiei naționale în următorul an.

75% estimează că creșterea economică globală se va diminua în următoarele 12 luni.

Adoptarea unor noi surse alternative de energie se situează pe poziția a patra în topul priorităților de investiții în următoarele 12 luni.

Schimbările climatice încă nu sunt cap de afiș pe agenda liderilor de organizații, însă aceștia anticipează că, pe termen scurt, factorul de risc legat de climă le va afecta îndeosebi profilurile de cost și lanțurile de aprovizionare.

Pentru directorii generali ale căror organizații sunt expuse riscului geopolitic principalele demersuri planificate pentru acest an sunt adaptarea prezenței pe diferite piețe și diversificarea ofertei de produse și servicii.

PwC CEO Survey explorează percepțiile directorilor generali din România privind evoluția economiei, perspectivele, provocările și oportunitățile de dezvoltare ale organizațiilor pe care le conduc. Sinteza opiniilor respondenților din acest an se regăsește în raportul PwC România CEO Survey.

Pentru a avea o înțelegere mai aprofundată a viziunii liderilor de companii despre economie și afaceri, am realizat în cadrul raportului o serie de interviuri pentru rubrica ”Inside the mind of the CEO” cu: Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, Andreea Pipernea, CEO NN Pensii, Cătălin Radu, General Manager Bristol Myers Squibb, Mihaela Bîtu, CEO ING Bank, Julien Munch, CEO Carrefour, Raffel Volker, CEO E.ON România, Sergiu Manea, CEO BCR, Francois Bloch, CEO BRD Groupe Société Générale și Călin Costinaș, Deputy CEO Profi Rom Food.