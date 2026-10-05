Radu Constantin, Chief Administrative Officer Hidroelectrica: La Hidroelectrica, construim în acest moment viitorul pentru următoarele generații

Hidroelectrica are pentru acest an un buget de investiții de 1,5 miliarde de lei și a semnat, în ultimii doi ani, contracte de retehnologizare de peste 500 de milioane de euro. La Conferința națională RO 3.0 „Securitatea energetică în fața schimbărilor climatice. Cum protejăm producția, rețelele și consumatorii”, Radu Constantin, Chief Administrative Officer Hidroelectrica, a prezentat proiectele prin care compania vrea să modernizeze centralele existente și să dezvolte noi capacități de producție și stocare.

Într-o perioadă complicată pentru sistemul energetic românesc, Hidroelectrica și-a mărit bugetul de investiții și urmărește să transforme proiectele începute în capacități noi de producție. „Hidroelectrica, în acest moment, construiește viitorul pe baza a două concepte foarte eficiente: facem retehnologizări și modernizări. Avem un buget anul acesta de 1,5 miliarde de lei. Asta vine în completarea anului precedent, când am avut realizări de peste 750 de milioane de lei”, a declarat Radu Constantin. Contractele de investiții se întind pe mai mulți ani și urmăresc prelungirea duratei de funcționare a centralelor, creșterea eficienței și dezvoltarea unor surse suplimentare de energie. „Ne-am dublat obiectivele pentru acest an. Așa vor continua proiectele acestea și în anii următori, semnând în aceste momente contracte de retehnologizare. În ultimii doi ani am semnat contracte de peste 500 de milioane de euro, anul acesta am semnat deja contracte de peste 250 de milioane de euro. Retehnologizarea centralelor pe care le moștenim și pe care avem datoria să le pregătim pentru generația următoare este un deziderat extrem de important”, a spus Radu Constantin.

Un nou pariu energetic

A doua direcție de dezvoltare a companiei aduce o schimbare a profilului clasic al unui producător din domeniul hidro, incluzând și componenta de stocare, dar și noi capacități de energie regenerabilă. Ideea de bază este ca producția să nu mai depindă exclusiv de cât de ploios sau de secetos este un an. „Partea a doua înseamnă o hibridizare a modului de gestionare a acestor capacități – asta înseamnă capacități de stocare, solare și eoliene, pe care Hidroelectrica, cu siguranță, le va avea într-un viitor foarte apropiat, oferindu-ne posibilitatea de a nu depinde doar de apă, cea care este atât de căutată în aceste zile. Deci, deși viitorul pare foarte departe, noi ne pregătim și construim în acest moment, la Hidroelectrica, viitorul pentru generațiile următoare”, a anunțat Radu Constantin. În plus, experiența ultimilor ani arată clar că această schimbare este obligatorie. „Anul acesta este destul de interesant, pentru că producția la șase luni a fost peste cea din aceeași perioadă a anului trecut. Dar 2024 și 2025 au fost ani extrem de secetoși. La nivelul anului 2026, prima parte a anului a fost superioară, din punct de vedere hidrologic, celei din anul 2025, dar acum, în luna august, de exemplu, debitele multianuale ale Dunării se află la valori de 38-40% din debitele măsurate în ultimii 50 de ani”, a precizat reprezentantul Hidroelectrica.

Miza uriașă a proiectelor neterminate

Separat de lucrările de modernizare și de noile planuri de investiții, compania are în portofoliu și o serie de obiective începute în urmă cu zeci de ani și rămase neterminate. Puse cap la cap, acestea ar însemna o capacitate suplimentară comparabilă cu cea a unui grup energetic de dimensiuni medii. „Acolo, în toate proiectele istorice, ar fi vorba de peste 300 de megawați pe care Hidroelectrica dorește să îi pună în funcțiune. Respectăm legea, respectăm normele de mediu și ne luptăm în instanță”, a spus Radu Constantin.

Dincolo de programul de investiții, Hidroelectrica trebuie să gestioneze efectele secetei și să adapteze producția la cerințele Dispeceratului Energetic Național. „Trebuie să ne uităm foarte atent la ce se va întâmpla în această iarnă, pentru că crizele trec, dar trebuie să ne facem temele din ce în ce mai bine. Hidroelectrica, în momentul actual, se află cu rezervele de apă în jurul valorii de 60%, astfel încât orice presiune pe Sistemul Energetic Național se va reflecta și în aceste valori ale gradului de umplere a lacurilor gestionate de companie. Cu siguranță însă perspectivele ne responsabilizează și vom putea gestiona această situație în mod pragmatic. (…) Asta înseamnă investiții, asta înseamnă o valorificare cât mai eficientă a resursei de apă și, în general, acestea sunt temele pe care Hidroelectrica le urmărește”, a conchis Radu Constantin.