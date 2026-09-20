Hidroelectrica vrea să cumpere servicii de asigurare a răspunderii profesionale cu peste 8 milioane de lei

Hidroelectrica alocă, din fonduri proprii, 8,36 milioane de lei, fără TVA, pentru servicii de asigurare de răspundere civilă profesională a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului companiei, inclusiv a președinților, potrivit unui anunț de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Conform documentației, ofertanții trebuie să demonstreze că, în ultimii trei ani, ‘au prestat și dus la bun sfârșit servicii similare, în valoare cumulată de minimum 5 milioane de lei, fără TVA’.

‘Prin servicii similare se înțeleg servicii de asigurare de răspundere civilă profesională și/sau managerială, având ca obiect acoperirea prejudiciilor ori pierderilor financiare rezultate din acte, fapte, erori, omisiuni sau încălcări ale obligațiilor săvârșite în exercitarea unor funcții de conducere, administrare ori supraveghere sau a unor activități profesionale, de o complexitate comparabilă ori superioară serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții’, se menționează în document.

Garanția de participare este de 83.575 de lei, iar garanția de bună execuție reprezintă 5% din valoarea totală, fără TVA, a contractului.

Contractul va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, în urma unei licitații deschise, criteriul de atribuire fiind ‘cel mai bun raport calitate-preț’. Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 19 octombrie 2026, ora 15:00.

Hidroelectrica a afișat un profit net în creștere cu 62% în primul semestru al acestui an, la 2,57 miliarde de lei, pe fondul creșterii producției de energie cu 17%.

Compania este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă. Hidroelectrica este, totodată, cel mai mare furnizor de energie electrică în funcție de cota de piață și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare Sistemului Energetic Național.