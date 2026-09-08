Hidroelectrica majorează, din octombrie, prețul energiei pentru clienții noi și pentru contractele ajunse la termen

Hidroelectrica ajustează, începând cu luna octombrie 2026, prețul energiei active pentru clienții noi și pentru contractele care ajung la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, informează compania printr-un comunicat.

‘Ajustarea reprezintă o creștere de aproximativ 13% a prețului energiei active și se situează sub nivelul cumulat al inflației din perioada în care prețul Hidroelectrica a fost menținut neschimbat. În funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final este de aproximativ 7%’, se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, în această perioadă, activitatea companiei a fost influențată de creșterea generală a costurilor, de evoluția prețurilor carburanților, precum și de condițiile hidrologice nefavorabile, care au afectat disponibilitatea resursei de apă și, implicit, producția de energie hidro.

‘Hidraulicitatea anului 2026 a fost una deficitară începând cu luna aprilie, situația devenind mai accentuată din luna iunie, când, pe aproape toate amenajările importante, debitele s-au situat sub jumătate din mediile multianuale. Edificatoare sunt evoluțiile debitelor afluente medii lunare pe Dunăre, având în vedere că Porțile de Fier are o pondere de aproximativ 40% din total energie produsă de Hidroelectrica. Astfel, debitele aferente lunilor iulie și august au ajuns la valori de 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale, acestea situându-se în continuare, la data prezentei, la minime istorice, sub nivelul de 1.400 mc/s’, explică reprezentanții companiei.

Totodată, au adăugat aceștia, ca urmare a modificării mecanismului de contribuții aplicabile costului energiei electrice produse de Hidroelectrica, prețul apei uzinate a crescut cu 7,32%, de la 37 lei/MWh la 39,71 lei/MWh, începând cu luna iunie 2026.

În același timp, prețurile energiei tranzacționate pe piața angro au crescut. Pentru energia în bandă aferentă trimestrului IV 2026 și trimestrului I 2027, prețurile de tranzacționare au ajuns la aproximativ 900 lei/MWh.

‘În pofida acestor presiuni, Hidroelectrica a ales să limiteze ajustarea prețului și să păstreze în continuare o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici’, punctează sursa citată.

Cu o cotă de aproximativ 20% din piața de furnizare către clienții casnici, Hidroelectrica are un rol important pe piața de energie din România.

‘Am urmărit ca această ajustare să fie una echilibrată și responsabilă. În ultimii ani, Hidroelectrica a absorbit o parte importantă din creșterea costurilor, menținând un preț foarte competitiv pentru clienții săi. Astăzi ne confruntăm cu o combinație de factori obiectivi: inflație, creșterea costurilor operaționale și ale carburanților, condiții hidrologice nefavorabile și prețuri ridicate ale energiei pe piața angro. Cu toate acestea, am ales să păstrăm o ofertă cât mai avantajoasă pentru consumatori. Pentru noi, competitivitatea nu înseamnă doar un preț atractiv la un moment dat, ci capacitatea de a oferi clienților energie la un preț corect și sustenabil pe termen lung’, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Reprezentanții companiei subliniază că noul preț se aplică doar clienților noi și contractelor care ajung la termen și nu are caracter retroactiv.