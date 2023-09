Republica Moldova are suficientă energie pentru sezonul de iarnă, a declarat premierul moldovean Dorin Recean. „Moldova nu a fost niciodată atât de bine pregătită pentru sezonul de iarnă ca acum”, a spus Recean într-un interviu pentru postul Jurnal TV, citat de agenția Interfax.

„Acest lucru se aplică resurselor energetice. Vreau să mai subliniez un lucru. Nu a fost atât de greu de realizat. Da, a fost scump, da, din punct de vedere politic nu arăta prea bine. Dar a trebuit să ne compensăm, să fim sinceri și să luăm decizii practice. Repet încă o dată, nu am fost niciodată atât de bine pregătiți pentru iarnă, niciodată nu am fost atât de independenți nici de Rusia, nici de regiunea transnistreană, asta nu contează, din punct de vedere energetic. Am devenit independenți„, a spus Recean.

El a declarat la 6 septembrie că Republica Moldova nu va rambursa ceea ce premierul a numit „inexistente” datoriile către Gazprom, după ce ministrul Energiei, Victor Parlicov, a prezentat rezultatele unui audit internațional al datoriei Republicii Moldovei față de Gazprom. „Moldova nu va rambursa datoriile inexistente. Nu vom permite ca această datorie să ne împovăreze cetăţenii. Moldova nu va plăti datorii inexistente şi, evident, nici cetăţenii moldoveni nu trebuie să plătească„, a spus el.

Auditorii nu au confirmat datoria istorică a țării estimată de Gazprom la 709 milioane de dolari. Parlicov a spus că majoritatea datoriilor fie nu sunt confirmate, fie nu sunt executorii. Auditorii au mai spus că Moldovagaz are dreptul să facă pretenţii financiare către Gazprom. Guvernul Republicii Moldova s-a oferit să ramburseze 8,6 milioane de dolari către Gazprom pentru a soluționa disputa privind datoria la gaze.

Moldova crește rezervele de gaze în România

În prezent, Republica Moldova stochează aproximativ 25 de milioane de metri cubi de gaze naturale în România, potrivit unui comunicat al ministrului Republicii Moldova al Energiei, Victor Parlicov, citat de radiomoldova.md. Parlicov a spus că cea mai mare parte a gazului este stocată în Ucraina, unde prețurile sunt mai mici. „Acestea sunt stocuri de securitate, nu stocuri comerciale”, a spus Parlicov. „Marea majoritate a stocurilor sunt stocate în Ucraina. Vom ajunge la aproape 25 de milioane de metri cubi în România foarte curând. Ne interesează cum putem extrage acest gaz din depozit atunci când avem nevoie, cu viteza de care avem nevoie pentru consum. Dar în România capacitatea de extracție din depozit este limitată, așa că nu depozităm aici cele mai mari volume. În al doilea rând, condițiile comerciale, prețurile în Ucraina sunt de câteva ori mai mici decât în România. Astfel, diversificăm riscurile, păstrăm o parte din volumul în România, dar totuși păstrăm majoritatea în Ucraina”.

Parlicov a mai spus că rezervele de gaze naturale sunt destinate consumului doar în situații excepționale. Stocurile de gaze de securitate au fost create pentru prima dată în Republica Moldova anul trecut, în contextul crizei energetice. Sunt depozitate în Ucraina și România. În 2023, guvernul a decis să le creeze până la 1 octombrie.