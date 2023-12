Școala de genii, model de antreprenoriat pentru un viitor bun

Pasionată de pedagogie încă din copilărie, Simona Mitrea este deschizătoare de drumuri în domeniul educației, printr-un proiect unic realizat la noi în țară: prima școală dedicată copiilor cu inteligență peste medie.

Simona Mitrea nu și-a urmat de la început vocația, ci, după terminarea liceului, a absolvit cursurile Academiei de Studii Economice. Cunoștințele dobândite acolo și, mai apoi, în corporații, i-au fost piatră de temelie pentru business. Dar și-a ascultat și chemarea specializându-se ulterior în management educațional, iar în 2011 și-a început călătoria antreprenorială, inițiind programe și teste pentru copiii cu abilități înalte. Din aproape în aproape, a dezvoltat proiecte în această direcție până când, în 2020, a ajuns la visul cel mare: proiectul Romanian Gifted School, dedicat copiilor cu vârste curprinse între 2 și 19 ani.

Însă deceniul în care proiectul a stat la dospit a fost unul de acumulări personale și pentru Simona Mitrea. A fost autodidactă, a studiat mult, vrând să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă în sala de clasă, pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză și, totodată, a continuat și cu studii academice de specialitate, și a devenit doctorandă a Facultății de Psihologie și Științele Educației. Dar întotdeauna a mixat cu măiestrie toate informațiile acumulate de-a lungul anilor. „Niciodată nu am considerat că ceea ce am făcut înainte de 2011, când am pornit în această călătorie antreprenorială, trebuie șters cu buretele. Întotdeauna, am considerat că experiențele se așază unele peste altele și te definesc ca om. Așa că tot ceea ce am făcut în viață m-a adus aici, acum.”

Dar, chiar dacă avea studii economice la bază și experiență în banking, nu a considerat neapărat că antreprenoriatul i-a venit mănușă, așa că a căutat resurse, a mers la cursuri, a intrat în relații cu alți antreprenori experimentați, însă cu o viziune diferită de a ei, și s-a înconjurat de mentori de business. La început, a avut chiar trei mentori deodată, pentru că de la fiecare simțea că învață altceva. A învățat cum să atragă investitori, a învățat cum banii vin dacă chimia dintre oameni este similară, și câte și mai câte.

Și totuși, partenerii potriviți pentru următoarea etapă a businessului au venit abia în 2022, când și ea era pregătită pentru a face pasul către construcția primei școli dedicate copiilor cu inteligență peste medie. „Nu regret nimic din ce am făcut, chiar dacă în business nu este întotdeauna așa cum ai pornit de la început cu viziunea. Și nu s-a transformat doar viziunea aici, ci m-am transformat eu. Am înțeles că, dacă vreau să ajung la un alt nivel, trebuie să nu se mai învârtă totul în jurul meu, pentru că înseamnă și să cedezi procente, dacă vrei investiții mai mari.”

Munca de sisif îndeplinește visuri mărețe

Pas cu pas, a avansat, iar visul ei, conturat deja, începea să prindă aripi și să convingă din ce în ce mai mulți oameni, pentru că, după o investiție de 150.000 de euro din fonduri personale, a reușit să atragă alți 230.000 de euro din Fonduri Europene. Ce-i drept, sprijinul a venit destul de greu, pentru că în România mai întâi trebuie să dovedești ceea ce poți face și abia apoi ți se acordă credit. Și de data aceasta nu ne referim la un credit financiar, ci la încrederea în munca și în viziunea Simonei.

„A fost un drum greu. Nu am să zic niciodată că a fost un drum ușor, însă nu am simțit că muncesc. Ei, și când simți că nu muncești, înseamnă că ești foarte pasionat de ceea ce faci. Și asta am auzit la mulți antreprenori, nu mi se întâmplă doar mie. Dar, da, mulți ani am avut senzația că este o muncă de Sisif. M-a salvat însă un nucleu de oameni foarte valoroși, oameni care m-au susținut încă din faza de idee a proiectului. Cel mai greu a fost să găsesc parteneri de încredere cu care să pornesc procesul de construcție a unei astfel de școli”, ne împărtășește, cu sinceritate, Simona.

Fiind pionier într-un domeniu creat de la zero de ea, a trebuit mai întâi să stabilească standardele. La nivel internațional a fost greu să obțină acreditările necesare. Apoi, s-a luptat mult în țară să schimbe mindset-ul și să demonstreze că nu contează designul unei săli de clasă sau al unei școli, sau structura curriculei, ci rezultatele. Rezultate care vin în urma unei abordări neconvenționale. S-a luptat inclusiv cu ea până a ajuns să înțeleagă că este în regulă ca viziunea ei să nu fie percepută de către cei din jur la fel cum o percepe ea. În toată călătoria, a făcut și greșeli, dar, precum încearcă să îi învețe și pe copii, nu dramatizează și nu a făcut din eșecuri un capăt de lume, chiar dacă lucrurile nu au funcționat așa cum le-a proiectat ea. Se iartă singură, are răbdare cu ea și își dă voie să reia procesul mai lent, dar cu mai multă atenție. „Ceea ce vedem noi când ne uităm la cineva este doar vârful icebearg-ului, dar nu vedem construcția din spate. Or, asta și încercăm să le explicăm încă de mici și elevilor noștri, ca să înțeleagă că poți ajunge sus, chiar dacă faci și greșeli pe parcurs. Nu stigmatizăm greșeala. Ba chiar avem Ziua greșelii, când îl premiem pe cel care a făcut cele mai multe greșeli. Ei ne au pe noi, adulții, ca modele, și au impresia că noi știm totul și că ne iese totul perfect, iar asta poate să îi frustreze, dacă nu obțin rezultatele dorite din prima. Ce nu știu copiii este că un adult, ca să ajună la realizările de la 30, 40 sau 50 de ani, a trecut prin cele zece mii de ore de <<trial and error>> cum se zice.”

Și, de fapt, tocmai testând și eșuând de nenumărate ori a început și povestea școlii fondate de Simona, inițial, din nevoia personală de a-i satisface nevoile propriului copil, și el cu inteligență peste medie, dar catalogat de școală drept atipic. Căci da, copiii foarte inteligenți sunt atipici, din simplul motiv că preocupările lor sunt cu mult evoluate față de ceea ce consideră societatea a fi „normal”.

Cum identificăm un copil cu inteligență peste medie

Există chiar semne timpurii pe care le pot observa adulții. Chiar și de când sunt bebeluși, copiii cu inteligență peste medie pot fi observați. De pildă, unii pot merge în picioare mult mai devreme decât este specificat prin cărțile de specialitate. Sau se plictisesc repede, din 20 în 20 de minute având nevoie de stimuli noi, altfel ar plânge, aparent, fără motiv. Sunt copii provocatori, mărturisește chiar Simona, pentru că sunt foarte sensibili din punct de vedere emoțional, sunt mult mai perseverenți, petrec mult timp într-un proces care să le satisfacă o curiozitate existențială, vor să cunoască mecanismele de funcționare ale mediului înconjurător, somnul este agitat, iar semnalele pot continua. Sigur că ni se întâmplă, de foarte multe ori, ca părinți, să proiectăm în copiii noștri tot ce este mai bun și mai frumos, deloc greșit, de altfel, pentru că așa este prin natura firii, însă, cu obiectivitate, putem identifica dacă avem un copil cu adevărat sclipitor pentru a-l sprijini în această direcție.

„Ne-au trecut pragul deja peste 600 de copii pe care i-am evaluat cu ajutorul Wechsler (WISC IV), cel mai reputat test IQ la nivel mondial. Noi stabilim nivelul de inteligență prin teste psihometrice, unde urmărim coeficientul de inteligență logic, coeficientul lingvistic, viteza de procesare și coeficientul de memorare de scurtă durată. Analizând acești patru parametri, putem vedea dacă un copil se încadrează în această categorie.”

Este esențial, așadar, să le găsim mediul potrivit, care să îi stimuleze atât cognitiv, cât și socio-emoțional, iar pentru că actualul sistem de educație de la noi are o curriculă neadecvată, axată pe teorie pură, fără aplicații reale în viața de zi cu zi, pentru a le satisface nevoile acestor copii, care necesită provocări menite să îi stimuleze, Simona a căutat neîncetat variante prin care să îi ofere fiului ei cel mai bun mediu. Și, pentru că nu l-a găsit, l-a construit de la zero. Iar efortul ei nu a rămas fără ecouri, pentru că în 2019, la Dubai, a primit premiul Internațional top 100 Education Leaders instituit de Global Forum for Education & Learning (GFEL), iar în România proiectul a fost declarat unul dintre cele mai inovatoare din domeniul educației.

Acum, în școala sa activează peste 40 de traineri și de specialiști din diverse domenii, instituția având și legături extinse cu mentori din Statele Unite, Europa sau Canada. Romanian Gifted School dispune de singurul curs de la noi din țară certificat de Ministerul Educației pentru psihopedagogia copiilor cu abilități înalte și este afiliată World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC).

O astfel de școală are potențialul de a ajunge cea mai valoroasă mină a României, mină din care se poate extrage cel mai prețios „zăcământ”, mintea, inteligența umană, cea mai prețioasă resursă de care poate dispune o țară. Iar ei, copiii inteligenți ai României, pot asigura un viitor bun acestei țării.