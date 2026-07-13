Șeful Volkswagen spune că există ‘soluții mai inteligente’ decât închiderea fabricilor pentru a face economii

Directorul general de la grupul auto german Volkswagen AG, Oliver Blume, a declarat că există ‘soluții mai inteligente’ pentru a face economii decât închiderea fabricilor și a salutat progresele făcute deja pentru reducerea costurilor, declarații care ar putea ajuta la dezamorsarea tensiunilor cu sindicatele, transmite Bloomberg.

Liderii sindicali l-au acuzat pe Blume că provoacă îngrijorări în rândul personalului și i-au cerut să vină în fața angajaților și să își prezinte intențiile, după ce în presă au apărute detalii cu privire la un amplu plan de restructurare analizat de conducerea Volkswagen, care include concedierea a până la 100.000 de angajați și închideri de fabrici în Germania.

Într-un interviu pentru ediția de duminică a cotidianului Bild, Blume a părut să excludă închiderea de fabrici, spunând că ‘există soluții mai inteligente’ pentru cel mai mare producător auto din Europa. Blume a mai spus că, anul trecut, VW a reușit să își reducă costurile la fabricile din Germania cu o cincime, un lucru pe care l-a descris drept ‘un progres solid’.

‘Produsele noastre sunt foarte populare, pur și simplu nu câștigăm suficienți bani din ele. De aceea trebuie să continuăm să reducem costurile – în fiecare domeniu’, a spus Blume în interviul publicat în Bild.

Fără sprijinul reprezentanților angajaților, care ocupă 10 din locurile din consiliul de supraveghere de la Volkswagen, șansele ca planul de restructurare avut în vedere de directorul general să fie adoptat sunt incerte. Potrivit presei locale, acest plan a fost respins de 12 dintre cei 19 membri ai consiliului la o ședință care a avut loc joia trecută la Wolfsburg.

La rândul său, consiliul de întreprindere de la VW a declarat sâmbătă că există ‘o pierdere masivă de încredere’ în Blume ca urmare a scurgerii de informații în presă despre planurile de restructurare, înainte de reuniunea consiliul de supraveghere. Nu a mai rămas ‘practic nimic’ din bunăvoința pe care Blume o câștigase inițial în rândul angajaților după preluarea conducerii în 2022 și CEO-ul va trebui să răspundă pentru aceasta la ședințele care vor avea loc după vacanța de vară, a precizat consiliul de întreprindere de la VW.

‘Ne propunem să creștem volumele de vânzări per model, acesta fiind motivul pentru care ne simplificăm sistematic portofoliul de produse’, a declarat Blume în interviul acordat Bild.

Pe lângă costurile relativ ridicate cu forța de muncă și energia, precum și cu obstacolele birocratice, VW s-a confruntat atât cu o concurență sporită, cât și cu o scădere a cererii pe piața din China, în timp ce tarifele vamale americane au afectat randamentul mărcilor sale de lux Audi și Porsche pe piața din SUA.

‘Mediul în care operăm nu a fost niciodată atât de dificil sau plin de riscuri precum este astăzi, cu tensiuni geopolitice, bariere comerciale, reglementări, perturbări pe piață și o concurență intensă’, a declarat Blume pentru Bild.