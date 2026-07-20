Angajaţii Volkswagen îl vor confrunta pe directorul general privind planul de restructurare care ameninţă până la 140.000 de locuri de muncă

Consiliul angajaţilor de la Volkswagen a anunţat că va organiza, în luna august, adunări extraordinare cu salariaţii, la care va participa directorul general al grupului, Oliver Blume, pentru a răspunde întrebărilor privind planul amplu de restructurare care ar putea afecta până la 140.000 de locuri de muncă, transmite Reuters.

Potrivit unui mesaj intern consultat de Reuters, Oliver Blume se va întâlni cu angajaţii de la sediul central al companiei din Wolfsburg pe 25 august, iar pe 26 august va participa la reuniuni organizate la uzinele din Emden şi Zwickau.

Fabricile din Emden şi Zwickau se numără printre cele patru uzine care riscă să fie închise în următorii ani dacă nu vor fi găsite soluţii alternative.

Oliver Blume a declarat anterior că Volkswagen ar putea elimina încă 50.000 de locuri de muncă, pe lângă cele 50.000 de disponibilizări aflate deja în desfăşurare, pentru a-şi reduce costurile şi a-şi recâştiga competitivitatea.

Consiliul angajaţilor avertizează că eventualele închideri de fabrici după anul 2030 ar pune în pericol alte 40.000 de locuri de muncă, ceea ce ridică numărul total al posturilor ameninţate la aproximativ 140.000.

Un purtător de cuvânt al Volkswagen a declarat că în prezent nu există acorduri privind aceste măsuri şi, din acest motiv, compania nu comentează estimările referitoare la numărul locurilor de muncă ce ar putea fi afectate.