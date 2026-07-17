Taxele vamale mai ridicate ar putea spori interesul Chinei în fabrica Volkswagen din Saxonia

Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare majorarea taxelor vamale la mașinile produse în China pentru a spori presiunile asupra producătorilor auto chinezi, în vederea încheierii de parteneriate cu firmele auto europene, cum ar fi Volkswagen, a afirmat Dirk Panter, ministrul Economiei din landul Saxonia, transmite Reuters.

‘Este necesar să luăm în considerare impunerea la nivelul UE a unor taxe vamale mai ridicate mașinilor produse în China’, a declarat Dirk Panter, într-un interviu acordat publicației germane Bild.

Declarațiile sale vin după amenințările Volkswagen de a închide patru din fabricile sale din Germania în următorii ani, inclusiv fabrica din Zwickau, Saxonia, unde produce vehicule electrice (EV), dacă nu va găsi o altă soluție.

Șeful Volkswagen, Oliver Blume, a spus că una dintre opțiuni ar putea fi producerea în Europa a modelelor dezvoltate de companiile auto chineze, și a prezentat posibilitatea unui parteneriat cu producători auto din China.

‘Dacă o societate mixtă în Saxonia ar putea ajuta la evitarea taxelor vamale europene, ar fi un atu care ne-ar permite să negociem dintr-o poziție complet diferită’, a explicat Panter.

Producătorii auto chinezi, cum ar fi BYD, își construiesc cota de piață în Europa, inclusiv cu popularele modele hibride plug-in care nu intră sub incidența actualelor taxe vamale impuse vehiculelor electrice produse în China.

‘Nu vom păstra producătorii auto chinezi în afara Europei. Oricine vrea acces la piața noastră trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a crea valoare și a face angajări în Europa’, susține Panter.

Sectorul auto de vârf al Germaniei este afectat de cererea slabă din Europa, taxele vamale americane și concurența puternică din China.