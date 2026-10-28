Smeu (RetuRo): SGR este proiectul care a schimbat comportamente și cultura circularității în România

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este singurul proiect mare de economie circulară și o inițiativă care creează o bază și o fundație pentru viitor, care a schimbat comportamente și cultura circularității în România, a declarat, miercuri, directorul general al RetuRo SGR, Adela Smeu, în cadrul unui eveniment de specialitate.

‘Sistemul de Garanție-Returnare din România este un exemplu despre ceea ce se poate face când avem un obiectiv comun. Și, iată, am avut un obiectiv comun (…). În acești trei ani, de când SGR a început să funcționeze, am reușit să construim încrederea că putem implementa în România politici publice rapid și de succes, încrederea că putem mobiliza o întreagă Românie, să câștigăm încrederea a milioane de români care și-au integrat returnarea materialelor și ambalajelor în viața zilnică, și încrederea că putem să fim mândri despre un proiect care a devenit reper la nivel național și internațional. Este, de fapt, singurul proiect mare de economie circulară și o inițiativă care creează o bază și o fundație pentru viitor. Cred că SGR, în afară de cifre, în afară de realizările cuantificabile, a schimbat comportamente și a schimbat în România cultura circularității. Este un proiect extraordinar cu care ne mândrim și care nu a fost ușor de implementat. A fost un proiect complex. O infrastructură atât de mare implementată la nivel național nu e ușor de implementat, dar, împreună cu partenerii pe care sistemul îi are, am reușit să trecem peste toate aceste provocări din acești trei ani, să învățăm în fiecare zi ce putem să facem mai bine, prin transparență, prin comunicare și printr-un parteneriat real’, a subliniat Smeu.

Potrivit acesteia, sistemul dedicat colectării și reciclării de ambalaje a adus, laolaltă, autorități, producători, comercianți și consumatori.

‘SGR este un parteneriat public-privat de succes care a dus împreună autoritățile, producătorii, comercianții și milioane de consumatori. Următoarea etapă a sistemului este cea de consolidare. E nevoie să consolidăm încrederea pe care am câștigat-o în perioada asta, iar asta înseamnă eficiență, înseamnă activități constante, înseamnă colaborare din ce în ce mai bună între parteneri. Cred că suntem după trei ani în care am învățat foarte, foarte multe. Știm cum să mergem mai departe și știm că succesul nu înseamnă întotdeauna lipsa provocărilor, ci înseamnă de fapt să știm să depășim aceste provocări prin parteneriat și colaborare, așa cum am făcut-o și până acum. E important, uneori, să ne oprim și să reflectăm asupra a ceea ce am realizat, dar și să ne uităm în oglindă și să vedem ce putem face mai bine împreună, iar acest cadru în care suntem împreună cu toți partenerii sistemului (…) ne dă, încă o dată, oportunitatea să discutăm despre cum putem să ducem sistemul mai departe’, a afirmat Adela Smeu.

Pe același subiect, consiliera de stat în cadrul Cancelariei premierului, Mihaela Frăsineanu, a punctat ideea că SGR reprezintă cel mai bun lucru în managementul deșeurilor din România în ultimii trei ani.

‘SGR este tot ceea ce ni s-a întâmplat mai bun în managementul de deșeuri, în materie de economie circulară în ultimii trei ani. Din păcate, este cam singurul lucru cu care ne putem cu adevărat lăuda, nu doar în interiorul României, ci în fața colegilor, a partenerilor și a celorlalte state care au implementat sau care vor trebui să implementeze acest sistem. Din partea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, pe care și astăzi îl reprezint aici, aș vrea să vă spun ‘Felicitări tuturor!’ și să vă confirm încă o dată așteptările dumneavoastră în materie de Sistem de Garanție-Returnare, și anume cele legate de faptul că vom pune cu toții un rol la consolidarea acestui sistem, la a face ca acest sistem să fie aproape de cetățeni și, eventual, a-l extinde în momentul în care vom constata, în baza unor studii foarte bine făcute, că asta merită și că este exact ce avem nevoie’, a spus Frăsineanu.

Conform celor mai recente date publicate de RetuRo, peste 4,1 miliarde de ambalaje cu simbolul SGR au fost returnate în primele nouă luni ale acestui an, numai în cel de-al treilea trimestru fiind consemnate mai mult de 40% din acest total.

În lunile august și septembrie 2026, ratele de colectare au fost de 93%, respectiv de 97%, iar august este catalogată drept cea mai performantă lună a anului ca volum de returnări, adică peste 619 milioane de ambalaje.

La nivel general, în perioada ianuarie – septembrie a acestui an, rata de colectare a ambalajelor SGR a ajuns la 85%, cu aproximativ trei puncte procentuale peste nivelul de 82% înregistrat în aceeași perioadă din 2025.

Cele mai multe ambalaje au fost returnate în primele nouă luni în București (535,6 milioane) și în județele Ilfov (196,2 milioane), Constanța (193,1 milioane), Timiș (179,6 milioane) și Cluj (167 de milioane).

Lideri ai administrației centrale, reprezentanți ai Comisiei Europene, directori generali ai marilor companii, producători, retaileri, operatori din reciclare, investitori și organizații profesionale participă, miercuri, la evenimentul aniversar ‘3 ani de SGR – Pria Circular Future Forum’.