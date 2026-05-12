Mircea Fechet: SGR dovedește că în România poate exista o colaborare extrem de strânsă între mediul economic, stat și cetățeni

Într-un context marcat de implementarea standardelor CSRD și de presiunea tot mai mare asupra companiilor pentru transparență și responsabilitate, Income Magazine și Antena 3 CNN au organizat Conferința „VIITORUL ESG ÎN ROMÂNIA: SUSTENABILITATE. RESPONSABILITATE. EFICIENȚĂ” în cadrul căreia invitații au dezbătut posibile soluții pentru o raportare eficientă, digitalizată și orientată spre valoare. Prezent în cadrul evenimentului, fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a declarat că SGR e un exemplu că în România colaborarea poate face minuni.

„Nu pot decât să mă bucur să vorbim despre un concept oarecum abstract, ESG, și să venim cu exemple extrem de concrete – SGR, despre care am vorbit de atât de multe ori și la care s-a muncit atât de mult. Depășind acest exemplu singular, România a dovedit și în trecut și are potențial să o facă și în viitor că are ce pune pe masă. La Bruxelles e importantă nu doar capacitate de negociere ci și cât de bine ești pregătit pentru a avea acces la date de primă mână pentru a vedea ce poți oferi. Aici e un efort formidabil în ministere, la reprezentanța permanentă. Trebuie să admit că, pentru o țară de dimensiunea României, am simțit nu o dată că mergem la discuții și bâjbâim. Uitându-mă la ce face Polonia am constatat că ne-au lipsit de mai multe ori informații importante. Nu de multe ori însă am demonstrat că avem potențial. S-a vorbit de concept, dar la firul ierbii SGR dovedește că în România poate exista o colaborare extrem de strânsă între mediul economic, stat și cetățeni. Câtă vreme fiecare știe ce are de făcut, lucrurile pot funcționa. Revenind în baza sistemului, la oportunitățile de finanțare pentru IMM-uri. E adevărat, SGR-ul ne oferă cifre spectaculoase, urmează să avem PET-ul cu numărul 10 miliarde. Ne putem doar imagina ce înseamnă 10 miliarde de ambalaje ajunse în centrele de reciclare, nu pe marginea drumului sau în alte lucruri”, a declarat Fechet în cadrul conferinței.