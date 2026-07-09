Marinescu (RetuRo): SGR a arătat că se poate să depășim limitele în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este, în primul rând, un succes al acestui ecosistem din care fac parte consumatori, producători de băuturi, reprezentanți ai comercianților și reciclatori, care a demonstrat că se pot depăși limitele în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România, a declarat, joi, la o conferință de specialitate, Anca Marinescu, corporate affairs și director de comunicare în cadrul RetuRo.

‘Sistemul de Garanție-Returnare, trebuie să recunoaștem, până la urmă, e un succes care nu a fost al RetuRo, ci un succes care a fost, în primul rând, al acestui ecosistem, în care sunteți toți cei care stați aici, fie că sunteți consumatori sau producători de băuturi sau reprezentanți ai comercianților sau reciclatori. Este un succes comun. Sistemul de Garanție-Returnare a arătat că se poate să depășim și limitele acestea despre care tot aud în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în România. (…) cea mai importantă lecție, și o tot spun din ultimii doi ani și jumătate, este faptul că atunci când există un plan, atunci când există date și atunci când există voință și sigur foarte mulți bani, pentru că a fost o investiție foarte mare inițial la producătorii de băuturi, lucrurile se pot schimba și în România. Sistemul de Garanție-Returnare nu este perfect, dar a devenit din ce în ce mai bun. Dacă în momentul în care l-am pornit, cred că nimeni nu-i dădea mari șanse, adică erau doar câțiva visători exact care spuneau ‘Da, va fi performant’, iată că în anul trei de funcționare suntem constant la peste 80% dintre materiale colectate de la populație și mai ales peste 90% din aceste materiale colectate trimise la reciclatori și reciclate, ceea ce este și mai important decât colectarea propriu-zisă’, a subliniat Marinescu.

În opinia reprezentantei ReturRo, mai pot fi făcute foarte multe lucruri pentru a ajuta SGR să performeze și mai bine.

‘Haide să-l dezvoltăm, dar cum să-l dezvoltăm? Hai să mai punem un material, hai să mai punem un produs în condițiile în care sistemul este încă foarte tânăr. Nu putem vorbi încă, la nici trei ani, de o maturizare și, din punctul nostru de vedere, poate nu este momentul potrivit să mai adăugăm la sistem diferite componente (…) Da, pot fi făcute lucruri și pentru Sistemul de Garanție-Returnare, deși este considerat un succes. Am întrebat de PNGD, pentru că și acolo se vorbește despre Sistemul de Garanție-Returnare și sunt niște prevederi care sunt cumva divergente cu HG-ul 1074, pe baza căruia a fost instituit sistemul, și mă refer la felul în care sunt tratate materialele colectate. Conform HG, ele devin deșeuri în momentul în care noi le trimitem către reciclatori, PNGD-ul spune că ele devin deșeuri în momentul în care le returnează populația’, a afirmat Anca Marinescu.

Autorități centrale, producători, retaileri, operatori de salubritate, furnizori de tehnologie și experți în economie circulară participă, joi, la o conferință Pria Events, ce are ca temă implementarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD 2025-2030), schimbare impusă de noul Regulament European privind Ambalajele și Deșeurile de Ambalaje (PPWR).