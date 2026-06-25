Softronic Craiova a modernizat 19 locomotive electrice, contractate de CFR Călători prin PNRR

Softronic Craiova a finalizat modernizarea celor 19 locomotive electrice contractate de CFR Călători prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), se arată într-un comunicat de presă al operatorului feroviar național.

‘Astăzi, 24 iunie 2026, CFR Călători anunță livrarea și intrarea în circulație a ultimei locomotive din cadrul contractului derulat cu S.C. Softronic S.R.L. Craiova pentru modernizarea a 19 locomotive electrice. Acestea au fost transformate din locomotive electrice de 5100 kW în locomotive cu motoare de tracțiune asincrone și echipate cu sistem ETCS nivel 2’, se menționează în comunicat.

Contractul a fost derulat în cadrul programului de investiții finanțat prin PNRR, Pilonul 1 – Tranziția spre o economie verde, Componenta C4 – Transport sustenabil, Investiția I2 – Material rulant feroviar pentru primele zece locomotive, iar ulterior la ultimele nouă locomotive finanțarea a fost asigurată în cadrul Programului Transport pentru perioada 2021 – 2027.

Potrivit sursei citate, valoarea contractului semnat în decembrie 2023 este de 67,45 milioane de euro, fără TVA – pentru serviciile de modernizare, respectiv de 33.228.720 de euro, fără TVA – pentru serviciile de mentenanță aferente locomotivelor modernizate.

‘Prin finalizarea acestui proiect, cele 19 locomotive recepționate și introduse în exploatarea comercială, contribuie la creșterea fiabilității și performanței transportului feroviar de călători din România. Locomotivele modernizate sunt echipate cu tehnologii moderne care asigură eficiență energetică mai bună, fiabilitate crescută, costuri de întreținere reduse, siguranță sporită și confort îmbunătățit pentru pasageri. Proiectul a vizat readucerea în circulație, într-o formă modernizată, a locomotivelor electrice produse inițial la Electroputere Craiova, contribuind la dezvoltarea unor servicii de transport feroviar mai eficiente, mai sigure și mai confortabile’, informează CFR Călători.

Cele 19 locomotive modernizate au identitate vizuală aparte, fiecare purtând numele unei personalități reprezentative pentru cultura, știința și istoria României. Astfel, sunt aduse în atenția publicului nume de referință, precum Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, George Enescu, Lucia Sturza Bulandra și Constantin Brâncuși – reprezentanți de seamă ai culturii române, Nicolae Iorga, Regele Ferdinand I, Regina Maria și Regele Carol – personalități marcante ale istoriei naționale, Ana Aslan, Carol Davila, Ion Cantacuzino, Grigore Antipa, Anghel Saligny, Smaranda Brăescu, Simion Mehedinți, Iulia Hașdeu, Ecaterina Teodoroiu și Hariclea Darclee – figuri emblematice care au contribuit la dezvoltarea și afirmarea României.

În cadrul aceluiași program de investiții finanțat prin PNRR, CFR Călători derulează contracte de modernizare locomotive cu S.C. Reloc S.A. Craiova (pentru modernizarea a 19 locomotive electrice de 5100 kW, în locomotive cu motoare de tracțiune asincrone, precum și asigurarea serviciilor de mentenanță aferente, fiind livrate până în prezent 18 locomotive) și cu S.C. SCRL Brașov S.A. – care vizează un total de 37 de locomotive, din care 17 locomotive electrice de 3400 kW, aflate în proces de modernizare în locomotive echipate cu motoare de tracțiune asincrone și sistem ETCS nivel 2, precum și 20 de locomotive diesel-hidraulice de 1250 CP utilizate în activitatea de manevră, care sunt convertite în locomotive electrice cu acumulatori plug-in.

Până în prezent, au fost livrate câte 13 locomotive electrice li 12 locomotive electrice cu acumulatori plug-in, în conformitate cu graficele de implementare.

În total, programul de modernizare de material rulant de tracțiune finanțat prin PNRR cuprinde 75 de locomotive, precizează sursa citată.