CNAB alocă peste 7,25 milioane lei pentru întreținerea sistemelor de prelucrare bagaje de la Aeroportul Băneasa

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a lansat o licitație deschisă pentru întreținerea sistemelor de prelucrare bagaje și a sistemelor de acces la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, valoarea totală estimată a contractului fiind de 7,25 milioane de lei, fără TVA.

Potrivit anunțului de participare, contractul vizează servicii pentru o perioadă de 48 de luni, precum și achiziția de echipamente, dispozitive și materiale necesare efectuării reparațiilor generate de defecte accidentale sau provocate cu rea intenție.

Din valoarea totală estimată, aproape 7 milioane de lei reprezintă abonamentul pentru serviciile de întreținere, iar circa 254.000 de lei sunt alocați pieselor și materialelor necesare intervențiilor.

Contractul este finanțat din fonduri proprii, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 iunie 2026, ora 15:00.

Conform documentației, operatorii economici interesați trebuie să demonstreze că au prestat în ultimii trei ani servicii similare de întreținere a echipamentelor, instalațiilor mecanice, electrice și automatizărilor, în baza unui contract cu o valoare de cel puțin 7 milioane de lei, fără TVA.

Compania Națională Aeroporturi București administrează cele două aeroporturi principale ale României: Aeroportul Internațional Henri Coandă București și Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu, acestea fiind tranzitate de peste 17 milioane de pasageri în 2025.