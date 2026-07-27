Trenuri de noapte anulate la sfârșitul lunii iulie între Gara de Nord și aeroport, din cauza lucrărilor la infrastructură

O serie de modificări vor interveni în circulația trenurilor CFR Călători în noaptea de 30/31 iulie 2026, în intervalul orar 00:20 – 03:00, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, a anunțat, luni, CFR Călători.

În vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării lucrărilor efectuate de CFR SA, următoarele trenuri nu vor circula: R-M 7901 București Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:51); R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 00:57); R-M 7903 București Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 02:11); R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 01:37); R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 02:57).

În schimb, vor circula pentru asigurarea traficului de călători: R-M 7961 București Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:58); R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – București Nord (sosire 01:12); R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – București Nord (sosire 02:12).

Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziționate și neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă).