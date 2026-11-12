Spania, paralizată de prima grevă generală din ultimii 14 ani

Muncitorii spanioli au intrat miercuri în grevă generală, un protest de amploare față de criza locuințelor accesibile, cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale anticipate, informează Reuters.

Aceasta este prima grevă generală din ultimii 14 ani susținută de cele mai mari două sindicate din Spania, UGT și CCOO, alături de alte organizații sindicale și asociații ale chiriașilor, nemulțumite de creșterea chiriilor și de evacuări.

‘Nu ne vom opri până când nu vom transforma complet modelul de locuire din această țară, astfel încât casele să servească drept locuințe, nu intereselor unei minorități care trăiește din chirii’, a declarat Alicia del Rio, purtătoarea de cuvânt a Uniunii Chiriașilor din Madrid.

Spania se confruntă cu un deficit de aproximativ 750.000 de locuințe, cifră care, potrivit băncii centrale, este așteptată să crească la peste un milion până în 2028.

În condițiile în care tot mai puține persoane își permit să cumpere o locuință, cererea pentru închirieri a crescut semnificativ, punând presiune pe această piață. Potrivit Consiliului Tineretului din Spania, chiria medie de 1.176 de euro este echivalentul a aproximativ 98,7% din salariul mediu lunar al unui tânăr în Spania.

Conform sindicatelor UGT și CCOO, participarea la grevă a atins, în prima fază, 90% în porturi și în sectorul auto, fiind raportată o ‘încetare totală a activității’ în fabrici precum cea a Volkswagen din Navarra și cea a SEAT din Barcelona. De asemenea, sindicatele au raportat o participare de 85% în industria cărnii, 82% în sectorul colectării deșeurilor și 75% în sectorul energetic. În schimb, participarea a fost mai scăzută în domeniul sănătății și al serviciilor sociale (38%), precum și în serviciile poștale (35%).

Greva generală vine după săptămâni de demonstrații și proteste, declanșate de evacuarea și moartea ulterioară a unei femei în vârstă de 87 de ani, la Madrid. Aceste proteste, coroborate cu respingerea de către Parlament, luna trecută, a unor decrete guvernamentale menite să limiteze evacuările și presiunea asupra chiriilor, l-au determinat pe premierul Pedro Sanchez să convoace alegeri pentru data de 29 noiembrie.

Pentru creșterea chiriilor și oferta insuficientă de locuințe, Guvernul de la Madrid a dat vina pe opoziția de dreapta, care administrează numeroase regiuni și municipalități. Însă liderii sindicali și mulți dintre protestatari susțin că și Guvernul central poartă responsabilitatea pentru criza locuințelor, precum și pentru cel de-al doilea accident feroviar mortal din Spania în acest an.

Marți, mecanicii de locomotivă din Spania au intrat în grevă, solicitând investiții mai mari în mentenanță și siguranță, fapt care a dus la perturbări majore ale transportului feroviar.