Uniunea Europeană acordă Spaniei un ajutor de 115 mil. € pentru a o ajuta să gestioneze criza migraţiei din Ceuta

Uniunea Europeană a acordat miercuri Spaniei un ajutor de urgenţă – în valoare de aproximativ 115 milioane de euro -, pentru a o susţine în gestionarea enclavei Ceuta, după sosirea masivă şi ilegală în aceasta a unor migranţi provenind din Maroc, la sfârşitul lui iulie, relatează AFP.

Această susţinere urmează să fie folosită la o consolidare a supravegherii frontierei, achiziţionarea unor echipamente – de exemplu camere termice – şi la desfăşurarea de personal suplimentar, anunţă Comisia Europeană (CE).

Acest ajutor, în valoare totală de 114,7 milioane de euro vizează totodată să suţină expulzarea persoanelor care se află în mod ilegal în Ceuta şi să consolideze capacităţile de primire în enclava spaniolă a minorilor neînsoţiţi, potrivit Comisiei.

Peste 70.000 de migranţi au traversat – pe jos sau înot – frontiera dintre Maroc şi teritoriul spaniol Ceuta, situat în Africa de Nord, una dintre cele două frontiere terestre ale Uniunii Europene (UE) cu Africa, un aflux care s-a soldat cu zeci de morţi şi dispăruţi.

Cealaltă frontieră a UE cu Africa se află în celălalt teritoriu spaniol, Melilla.

Majoritatea migranţilor a plecat după aceea înapoi, însă mai multe mii – 5.000, potrivit Guvernului spaniol sau 10.000, potrivit autorităţilor locale din Ceuta – se află în continuare în enclavă şi dorm în stradă sau pe plaje.

Preşedintele enclavei spaniole Ceuta, Juan Jésus Vivas, a cerut marţi ajutorul UE.

Juan Jésus Vivas, un membru al Partidului Popular (PP, dreapta, în opoziţie), acuză Marocul de faptul că se află în spatele acestui aflux masiv de migranţi „prin acţiune sau omisiune”.

Şeful Guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a dat asigurări că niciun serviciu nu a „remis Guvernului spaniol probe solide care să arate că Marocul a planificat sau orchestrat” acest aflux de migranţi.

Însă suspiciuni cu privire la rolul Marocului s-au intensificat săptămâna trecută, în urma divulgării unui raport al poliţiei care arată cu degetul „permisivitatea” forţelor de securitate faţă de criză.

Justiţia spaniolă a deschis luni o anchetă cu privire la această criză a migraţiei, pe baza acestui raport al poliţiei.